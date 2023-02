Yolanda Díaz aún no ha dado un paso adelante y se ha presentado como candidata a las elecciones generales de este año. Tampoco ha explicado, ni en público ni en privado, qué esquema de alianzas quiere tejer, ni si fomentará una coalición entre Sumar y el resto de partidos de Unidas Podemos o si, por el contrario, quiere que estos se disuelvan en su plataforma. Eso sí, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha querido mandar un mensaje este sábado a todas las formaciones políticas de la izquierda: es necesario que se den "de la mano".

"Si nos miramos, cuidamos y queremos, aunque pensemos diferente, lo importante es que nos demos la mano, dialoguemos, hagamos síntesis y le digamos al país que la política va de esto: de no hacer ruido o montar estropicios, sino de mejorar la vida de la gente", ha sentenciado la también ministra de Trabajo en un acto de escucha de Sumar celebrado en Valladolid. No obstante, más allá de estas palabras, Díaz no ha dado más pistas de sus planes futuros.

Fuentes de su entorno señalan que estaba planeado que a mediados de febrero diera el paso y anunciara su intención de concurrir a los comicios nacionales. Sin embargo, distintas complicaciones han hecho que tenga que posponer esta cita unas cuantas semanas más. Aunque todo el mundo da por hecho que será candidata a las elecciones -ella misma a la hora de hablar asume esta decisión-, la vicepresidenta aún no lo ha hecho público y eso inquieta al resto de formaciones a la izquierda del PSOE que quieren abrir cuanto antes las negociaciones.

En el acto celebrado en Valladolid, Díaz ha lanzado un mensaje de unión de todas las plataformas ciudadanas de Castilla y León y de la España Vaciada para conseguir sumar porque, ha argumentado: "no se trata de ir desmembrando, sino de ir sumando con la puesta en común de un proyecto de país". "Elevemos la mirada, digamos que si sumamos, pensemos lo que pensemos, si conseguimos compartir un proyecto de país, vamos a conseguir cambiar la vida de la gente", ha sentenciado.