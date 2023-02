El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este viernes su respaldo expreso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de la polémica por la reforma de la ley del solo sí es sí, y ha descartado tajante que pueda haber un riesgo de ruptura de la coalición que conforma su Ejecutivo. "Ya le digo que no. No se contempla", ha respondido a la pregunta sobre la posibilidad de esa ruptura en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

Por el contrario, ha recalcado que el Gobierno de coalición continúa y este jueves ha seguido avanzando en su hoja de ruta con la aprobación en el Congreso de la ley de bienestar animal, que ha dicho que sitúa a España a la vanguardia europea y que "no excluye a ningún animal en cuestión de maltrato y de abandono". "Después de casi doscientas leyes y tres presupuestos generales del Estado en un contexto tan adverso y tan complejo como el que estamos viviendo, primero con la pandemia y posteriormente con la guerra, al Gobierno de coalición progresista se le puede reconocer que ha aportado estabilidad para dar respuesta a muchas causas y efectos de estas crisis", ha añadido.

También ha resaltado que está en el haber del Ejecutivo impulsar una agenda de transformaciones sociales y económicas marcada en el discurso de investidura y en el acuerdo de coalición.

Al pedirle expresamente si sigue respaldando a Irene Montero, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que continúa confiando en todos los miembros de su Gabinete, "desde luego también -ha precisado- en la ministra de Igualdad".

Sánchez ha hecho hincapié en que en todo lo relativo a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, lo más importante no es el debate político, sino no olvidar a las víctimas y trasladarles la solidaridad con palabras y hechos. "Nadie deseó esta situación, estos efectos indeseados de esta importante ley. Lamento esta situación", ha añadido. A su juicio, lo que hay que hacer ahora es preservar el avance que supone la ley relativo a la cuestión del consentimiento y protección de las víctimas, y revisar una "cuestión técnica" que permita resolver la rebaja de penas que ha creado la "alarma social". Esa cree que es una obligación y eso es lo que, según ha asegurado, hace la propuesta que parte del Ministerio de Justicia y que se ha plasmado en una proposición de ley del grupo socialista en el Congreso.

Ante la posibilidad de que se haya planteado mediar entre dos ministerios, Justicia e Igualdad, que no han logrado llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley, se ha remitido a esa negociación que debe haber ahora en el Parlamento y tras la que cree que "todos los grupos" tienen que dar solución a la alarma generada.

Vallas

Sánchez no comparte como la mejor solución frente al problema de la inmigración ilegal la idea planteada por varios países europeos de instalar vallas en las fronteras exteriores de la UE financiadas con fondos comunitarios y se mostró contrario a esta posibilidad en la rueda de prensa que ofreció al término del Consejo Europeo extraordinario de Bruselas en el que Austria y otros países, sobre todo del este, pidieron que se permita financiar por la UE la construcción de vallas y alambradas en las fronteras exteriores.

La cuestión migratoria fue uno de los tres asuntos que, junto a la situación de Ucrania y el impulso de la competitividad de la UE se trató en este Consejo. El jefe del Ejecutivo aseguró que el debate migratorio se abordó con una actitud constructiva por parte de todos los socios y España defendió tres ejes. El primero de ellos el equilibrio entre responsabilidad y solidaridad, y el segundo reforzar el compromiso político y financiero de la dimensión exterior de la migración, es decir, hacer un trabajo de prevención en los países de origen y tránsito. A ello sumó responder a la realidad migratoria que hay en cada país.

Son tres prioridades que defiende en la negociación del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE que dijo que España aspira a culminar durante su presidencia rotatoria comunitaria en el segundo semestre de este año, pero recalcó que no comparte la visión meramente de seguridad que algunos están defendiendo porque considera que el desafío de la migración se debe resolver en colaboración con los países de origen y tránsito. "No se resuelve con vallas o con muros más altos", subrayó Sánchez, quien no obstante remitió a la Comisión Europea y se mostró abierto a negociar "en aras del compromiso y el acuerdo".

Sánchez se refirió también al debate existente en la UE para aumentar su competitividad y dijo que la Comisión Europea ha presentado una propuesta al respecto que va muy en línea con lo que ha venido defendiendo España y que implica "un pacto verde para la industria". Respaldó la revisión de las ayudas de Estado, agilizar su aprobación e introducir nuevos instrumentos como los créditos fiscales, todo ello con el fin de hacer una flexibilización limitada en el tiempo y acotada a sectores vinculados con la transición verde y digital. "Lo importante es salvaguardar la integridad del mercado único, las condiciones justas de competencia y mejorar el entorno regulatorio y la reforma del mercado eléctrico", añadió.

Cazas

El jefe del Gobierno español remitió este viernes al estudio que deben hacer los aliados ante la petición de aviones de combate realizada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para determinar si se proporciona o no esa ayuda. Zelenski reclamó esos cazas durante su participación en el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas y en las reuniones sucesivas que mantuvo posteriormente con varios líderes, entre ellas una conjunta con Sánchez y los jefes de Gobierno de Italia, Polonia, Países Bajos, Rumanía y Suecia. Según fuentes españolas, el presidente ucraniano entregó listados de peticiones a los jefes de Estado y de Gobierno pero no concretaron si ha pedido expresamente aviones a España.

En la rueda de prensa con la que ha cerrado su participación en la cumbre y al plantearle cómo ve la posibilidad de que la UE aporte esos aviones de combate a Ucrania, Sánchez dijo que lo importante es recordar las premisas con las que operan España y la Unión Europea en toda la ayuda a Ucrania, unas premisas que pasan por la coordinación entre aliados, algo que dijo que debe continuar, y la unidad. "Vamos a estudiar todas estas cuestiones planteadas por el presidente Zelenski, pero, insisto, sobre todo coordinación entre aliados y unidad, que es la principal fortaleza que tenemos frente a Rusia", añadió.

Sánchez insistió en que la Unión Europea ha reiterado su pleno respaldo a Ucrania y los Veintisiete "seguirán trabajando sin descanso para alcanzar una paz justa que ponga fin a la agresión de Putin".