‼️Deportada por Israel!. Despois de moitas horas de agarda dende as 21h, Israel non me permite a entrada como membro da Delegación de Relacións con #Palestina do #ParlamentoEuropeo. Son case as 5 da mañá e expúlsanme no primeiro voo a Madrid ⤵️ pic.twitter.com/P6nBStgkdx