El PP ha hecho pública este martes la negativa del Gobierno a que Alberto Núñez Feijóo visite a las tropas españolas destacadas en Letonia. Los conservadores, en un comunicado oficial, han calificado esta decisión de "insólita" aunque no han citado ningún antecedente en ese sentido. Ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez, cuando eran líderes de la oposición, hicieron ese tipo de desplazamientos al extranjero. La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que las visitas "hay que planificarlas adecuadamente" para que "no distorsionen" las operaciones que se realizan y ha subrayado que los militares en Letonia están participando "en una misión de paz muy arriesgada y muy complicada".

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha pedido en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a Feijóo que deje de poner palos en las ruedas del Ejecutivo y arrime el hombro en "política exterior", sobre todo, ha concretado, por el difícil contexto que vive España, con una guerra en las puertas de Europa y tras la pandemia del covid-19. Fuentes de la Moncloa han asegurado que "no hay precedentes" de un desplazamiento así del jefe de la oposición y han añadido que los "viajes oficiales son del Gobierno, del Congreso o del Senado". En el Ejecutivo consideran que el líder del PP busca "polémicas absurdas todo el tiempo" para intentar marcar la agenda.

En el comunicado, el PP asegura que "ningún español puede entender que se niegue al líder de la oposición un encuentro de ánimo y apoyo con las fuerzas armadas desplegadas en el extranjero". El partido conservador insta “expresamente” a Pedro Sánchez a revocar una decisión “profundamente equivocada e incomprensible”.

Respuesta de Robles

"El señor Feijóo sabe que todas las unidades militares tienen la puerta abierta a todos los ciudadanos españoles, porque efectivamente las fuerzas armadas no son de un partido político sino que son de todos los españoles (...). Hay que dejar que [los militares] cumplan con su obligación y las visitas hay que planificarlas adecuadamente para que no distorsionen las operaciones que se están realizando, como las de Letonia. [Los dirigentes populares] saben que los que están en Letonia están en una misión de paz muy arriesgada y muy complicada Las fuerzas armadas no son de ningún partido, sino de todos los españoles", ha declarado Robles a preguntas de la prensa.