El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adelantado este martes durante su discurso de apertura del debate del Estado de la Nacionalidad que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se personará como acusación en el 'caso Mediador'.

Durante su discurso ha afirmado que “en estos días me he cuestionado muchas cosas. Somos servidores y servidoras públicos. Y servidores públicos en democracia. La democracia por la que peleó y dio la vida o sufrió presidio –fue el caso de mi abuelo– tanta gente que amaba y defendió la libertad, esa libertad de la que ahora disfrutamos”.

“Hemos conocido acontecimientos recientes que nos repugnan. Nos avergüenzan: Usar supuestamente el cargo público para extorsionar, estafar, junto con comportamientos personales indignos. Y los condenamos enérgicamente”, ha destacado.

Además ha instado a “que se sepa todo; que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer. Cierto que acontecimientos parecidos, incluso más graves, han ocurrido en democracia y antes, en nuestra comunidad y fuera de Canarias. Y lamentablemente nadie puede afirmar que esto no vuelva a ocurrir, aquí o en cualquier lugar, en el futuro.”

“Exigiendo que se investigue hasta el máximo, también hay que decir, señorías, que estamos ante responsabilidades individuales, hasta que no se demuestre lo contrario. Que porque una persona, dos, o las que sean formen parte de un colectivo, de una organización, de una institución, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estas personas, señorías, se corrompan, eso no puede significar que esté corrompida la institución a la que han pertenecido, hasta que no se demuestre lo contrario.”, ha continuado.

“No se puede condenar a quienes son las víctimas –las instituciones, las personas honradas– por vergonzosas e ilícitas que sean las acciones de quienes formaron parte de ellas. No se puede convertir en verdugos a quienes en realidad son las víctimas, y las víctimas, repito, son las personas honradas. No puede ser que tengamos que defender nuestra honorabilidad ante afirmaciones falsas y sin pruebas de quienes se ha demostrado que han mentido en sede judicial y van a ser condenados, como ya lo fueron, por atentar contra la ley.”, ha proseguido.

El presidente de #Canarias, @avtorresp, abre hoy el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria



⏰ 11.30



🗓 28 febrero - 2 marzo



📌 EN DIRECTO en 📺@RTVCes, 🏛@parcan y desde nuestras redes sociales en la etiqueta #DENCanarias23 pic.twitter.com/lebhaelaxP — Presidencia GobCan (@PresiCan) 28 de febrero de 2023

“Darle pábulo es participar, y eso, precisamente eso, es lo que me ha hecho cuestionar muchas cosas. ¿Y saben qué? Sí que merece la pena. Porque rendirse es no defender lo que creo, que es la honradez de la gran mayoría, de la inmensa mayoría de los servidores y servidoras públicos, del personal funcionario, también de los políticos. Porque conformamos parte de la estructura del Estado de derecho, de la democracia, porque la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente de Canarias se levanta todas las mañanas para trabajar dignamente, cumpliendo las leyes, de manera ejemplar, honrada, criando en valores a sus hijos e hijas y sintiendo orgullo de sus padres. Merece la pena.”, ha matizado.

“Quien se salte la ley, que caiga, pero que no se arrastre gratuita, falsa y vanamente –ni como ciudadano libre ni como cargo público lo permitiré– a ninguna institución de nuestra tierra.”, ha sentenciado.