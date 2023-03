El Partido Popular concede este jueves un victoria temporal a Vox, una forma de hacer un guiño a los votantes más conservadores de la región madrileña, con el inicio de la tramitación para derogar la ley trans regional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso había amagado muchas veces con una propuesta de modificación de Ley regional de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, pero sin entrar en detalles ni permitiendo que Vox pudiera arrogarse la iniciativa. Hoy, ante la propuesta de derogación de esta ley que Vox ha traído a la Asamblea, al PP no le ha quedado otro remedio que retratarse formalmente y votará a favor de que comiencen los trámites.

"Vamos a abrir este debate y tomaremos en consideración la propuesta" ha afirmado Ayuso en respuesta a Rocío Monasterio durante la sesión de control en la cámara regional. Pero no deja de ser un guiño y Vox sabe que su victoria en este sentido es apenas un gesto, ya que los tiempos parlamentarios, con la disolución de la Asamblea prevista para finales de este mes, impiden que la tramitación avance y la derogación vaya a producirse realmente. De hecho, la propia Ayuso ha asegurado que la modificación de la ley será algo que hará su futuro gobierno, si gana las elecciones y repite en el cargo: "Llega tarde, y tendrá que ser el PP quien en la próxima legislatura elimine esta ley y la modifique por una más sensata”.

Una "moda"

La presidenta no ha querido aclarar qué aspectos concretos de la ley regional propone modificar, esa labor se la ha dejado a la diputada Elisa Vigil, que apuntará en el debate de la derogación de la ley los puntos principales en los que ya está trabajando el Partido Popular, según fuentes de la formación. La ley vigente fue impulsada por Ciudadanos en 2016, durante el Gobierno de Cristina Cifuentes, y apoyada por el resto de los grupos de la oposición de izquierdas en la cámara, pero los populares se abstuvieron y aseguran que hasta ahora no han tenido ni la fuerza parlamentaria suficiente ni se habían dado las circunstancias para apoyar la derogación de la misma ya que había que esperar a ver la letra definitiva de la ley trans nacional.

Más allá de los gestos y las victorias que uno y otro partido intentan arrogarse, Ayuso ha insistido este jueves en que "hace 16 años" que en la Comunidad de Madrid se trata con medicación a las personas que quieren iniciar el proceso en hospitales y con acompañamiento de psicólogos pero que su Gobierno nunca ha fomentado esta práctica. Sin embargo, ha aludido a una "moda" actual que "no depende solo de estas leyes", ha dicho, sino que "se están fomentando en las plataformas audiovisuales". "Consulten los móviles de sus hijos", estas comunicaciones, ha insistido, "están haciendo daño a los adolescentes a todo el mundo".

Cuestión de tiempos

Los populares creen que con este gesto pueden patrimonializar la modificación de una ley que el electorado más conservador no comparte y podría interpretarse que pretenden con él que Vox comience a aflojar la presión que está manteniendo estas últimas semanas con su negativa a apoyar las iniciativas que están pendientes de aprobación en la Asamblea. Pero la propia Monasterio ha criticado que el PP responda con los tiempos. "Hemos estado pacientemente esperando para derogar esta ley", ha señalado Monasterio. "¿Ya no creen en nada? ¿Su única respuesta son los tiempos?¿De qué lado están? (...) Tienen que decidir si están con la ideología de género neomarxista o con la protección de los niños y las familia" se ha preguntado la portavoz de la ultraderecha, añadiendo algo que ha sonado a advertencia parlamentaria: "¿Por qué presentan en el último pleno las deducciones fiscales? A eso sí que no va a dar tiempo". Y ha concluido asegurando que "si el PP quiere los votos de Vox, tiene que apoyar también las propuestas de Vox".

Fuentes populares, por su parte, han señalado que si Vox hubiese querido de verdad derogar la ley este mismo jueves, hubiese presentado una propuesta de lectura única, sin embargo, pudiendo hacerlo han optado por presentar la iniciativa por trámite de urgencia, que acorta los plazos, pero sigue sin dar tiempo. Si tan urgente les parecía, dicen estas mismas fuentes, "podrían haber activado esta propuesta la primera semana de febrero y no ahora".