El 'caso Mediador', que ha tenido como principal escenario Canarias, está en el centro de huracán político e informativo durante esta última semana, debido a la repercusión que puede tener durante los próximos meses, con los comicios de mayo a la vuelta de la esquina. Pero, ¿en qué consiste?, ¿quiénes son los implicados? En este artículo, se recogen las principales claves para entender toda la trama.

¿Qué es el 'caso Mediador'?

Es un caso relacionado con una trama de corrupción en Canarias y extorsión a empresarios vinculados al sector ganadero y alimentario de las Islas. Entre las principales acusaciones a los implicados están la de delito de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, tráfico de influencias en la tramitación de ayudas de la Unión Europea al ámbito ganadero en el Archipiélago y pertenencia a organización criminal.

¿Cuál fue el detonante para que se destapara la conspiración?

Para encontrar los inicios, hay que remontarse al mes de diciembre de 2021, concretamente en Tenerife. El ex directo insular de Deportes del Cabildo tinerfeño, Ángel Luis Pérez, cuyo cargo fue asignado por el PSOE, denunció una serie de cargos en su tarjeta de El Corte Inglés, por un importe de 2.575 euros, que no había realizado él directamente. Conforme avanza la investigación de la denuncia, la Policía consigue la declaración del llamado 'mediador' que asegura contar con "pruebas contundentes" en las que queda de manifiesto que los cargos realizados a Pérez no son los únicos, sino que hay más personas de distintos ámbitos de la vida pública, que forman parte de estas operaciones -a priori, habituales-. Sin embargo, la denuncia fue archivada, pero el 'mediador' permitió a los investigadores acceder a sus llamadas telefónica, para que finalmente la trama se destapara.

¿Quién es el 'mediador'?

El protagonista es un empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que cumplía las funciones de mediador durante el proceso de investigación. Su principal labor era la de establecer el contacto entre otros empresarios y la vertiente política. En las conversaciones a las que pudieron acceder los investigadores, habría pruebas de que había presuntos tratos de favor a cambio de favores políticos.

¿Cuál era el funcionamiento del 'caso Mediador'?

Entre los años 2020 y 2021, los ganaderos y productores de quesos canarios habrían recibido peticiones económicas por parte de los implicados, como contraprestación para que sus granjas no fueran inspeccionados, o por rebajar o quitar multas, así como la agilización de trámites para las subvenciones. De esta forma, los empresarios debían hacerse cargo de los costes relacionados con los encuentros políticos -unos 5.000 euros aproximadamente- que se dispensaban en cenas, hoteles, vuelos, drogas y prostitutas.

¿Cuáles son los principales implicados?

Desde la Fiscalía, el principal investigado como cabeza de la operación es Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya ex diputado nacional del PSOE, secundado por el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y por el propio Navarro Tacoronte. El trío solicitaba un "peaje económico" de aproximadamente 5.000 euros a los ganaderos y prometían una serie de privilegios en materia de contratación pública. Las reuniones entre los implicados se mantenían en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid, para rodear todo de un aire de solemnidad.

¿Cuáles eran sus roles?

Francisco Espinosa Navas. Por ahora, el único que está en prisión. General de la Guardia Civil de profesión, Asuntos Internos de la benemérita indica que era el encargado de recibir los sobornos de los empresarios. Ordenaba la visita del Seprona a diferentes granjas de ganaderos, lo que provocaba que los propietarios se viesen obligados a abonar las comisiones impuestas, con el objetivo de "salvarse" de las consecuencias de las posibles irregularidades que encontrasen en las inspecciones.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Diputado del PSOE desde 2020 –renunció al poco de estallar el caso– desempeñó el cargo de director general de Ganadería del Gobierno de Canarias al principio de esta legislatura. Tras abandonar el cargo, su sustituto fue Taishet Fuentes, que también ha sido detenido. Fuentes cobraba "comisiones" de los empresarios y se ocupada de agilizar las subvenciones y los contratos públicos. Los "pagos" quedaban registrados en las cuentas de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, de la cual era presidente.

Taishet Fuentes. Está señalado por los investigadores como el personaje fundamental en las presuntas operaciones de la trama. Fue destituido de su cargo en el Ejecutivo Regional el pasado verano. La argumento esgrimido desde el Gobierno de Canarias fue "por perdido de confianza", aunque el propio partido lo iba a presentar como candidato a alcalde del municipio de Antigua en los comicios del próximo mes de mayo. Su principal función, en teoría, era "manipular expedientes" y hacer valer su privilegiada posición.

¿Cuáles pueden ser las implicaciones políticas?

El principal afectado, en principio, puede ser el PSOE, aunque los socialistas se han mostrado "contundentes" a la hora de despejar dudas sobre la implicación del partido en todo el proceso. El PP, por su parte, en palabras de Alberto Núñez Feijóo indicó que lo que ha salido a la luz pública es "solo la punta del iceberg", en un caso donde los socialistas están intentando tapar "una bomba" ética, ya que está relacionada con asuntos delicados como la prostitución y las drogas.