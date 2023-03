El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a adelantar las elecciones generales al mes de mayo, en coincidencia con las municipales, ante lo que considera la "degeneración" del Gobierno de Pedro Sánchez, por cuestiones como el caso Mediador, la ley del solo sí es sí o la marcha de Ferrovial de España.

En su intervención este sábado durante el cocido popular del PP de A Coruña, ha considerado que el Gobierno "ha pasado de la decepción a la deriva, de ahí a la decadencia y a la degeneración, y debería convocar elecciones ya" porque, a su juicio, "ha perdido el crédito y la confianza de los españoles".

Feijóo se ha referido a la marcha de Ferrovial para asentarse en los Países Bajos, sobre lo que ha reprochado a Sánchez que vaya a Europa a "insultar a los españoles" que no quieren seguir en este país, y sobre el caso Mediador ha recriminado que los socialistas estén "callados" ante un asunto tan "zafio, cutre y bochornoso" y, además, "degradando las instituciones". Por eso, ha concluido que "este Gobierno no tiene más solución que las urnas". "El cambio en España puede empezar en mayo, no tenemos necesidad de esperar hasta fin de año, empecemos lo que es urgente de forma urgente", ha insistido.

Durante su discurso, en el que ha estado ausente el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que no llegó a tiempo desde un acto anterior, Feijóo no se ha referido al anuncio hecho este sábado por Sánchez de una nueva ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión.

Se ha limitado, según él mismo ha dicho, a "describir" lo que ha ocurrido en el Gobierno en la última semana sin apuntar "cuál será el siguiente desmán del sanchismo", porque cree que el Ejecutivo ya se "descalifica solo" y "se insultan entre ellos" cada semana. Ha advertido de que "esto no puede seguir así, porque cada día hay nuevas 'chapuzas'" y "falta de respeto a las instituciones" por parte del Ejecutivo central, que ha calificado de "coalición contra el Estado".

"Cada día los españoles están más cansados de que nadie en el PSOE le sepa decir 'basta ya al sanchismo'", ha espetado, al tiempo que ha instado a "resetear" esta formación para volver a convertirlo en un verdadero partido de Estado.

Según Feijóo, el Gobierno se dedica a "señalar culpables e insultar en lugar de buscar soluciones", como con la ley del solo sí es sí, echando la culpa a los supuestos jueces "fachas con toga" y no a quienes "no saben redactar una ley porque tienen tanta soberbia que ni preguntan a los que saben".

También ha recriminado la política económica basada en la expulsión del talento y en la subida de la presión fiscal a las empresas, mientras a los empresarios "primero les insultan, luego les ningunean, después les descalifican y les llaman antipatriotas", ha reprochado, de nuevo en referencia al traslado de Ferrovial.

Por eso, ha dicho a Sánchez que debería reconstruir la imagen internacional de España en lugar de "insultar a todo el mundo y señalar a los españoles desde fuera" del país.

Por último, Feijóo ha puesto a la Xunta como ejemplo de "gobernantes que ponen antes de sus intereses los intereses generales", por lo que el Gobierno de Galicia es "menos entretenido que el de España", ha ironizado, pero "mucho más serio y eficaz", ya que no se están "continuamente descalificándose entre sí".