El PSOE y el PP bajan al barro: del narco Marcial Dorado a "las casas de prostitución del suegro" de Sánchez

Solo es 10 de marzo, pero la temperatura preelectoral empieza a ser elevada. Los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo y las generales, a finales de año, están alterando aún más las estrategias de los partidos, sobre todo del PSOE y el PP, que se han metido en el barro con declaraciones gruesas e insinuaciones que afectan a los dos principales líderes: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Si los socialistas llevan unos días en los que le recuerdan al dirigente conservador su relación personal con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo, este viernes el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha introducido en el debate las "casas de prostitución del suegro" de Sánchez.

Pons se ha referido a las conversaciones del excomisario José Manuel Villarejo, que se hicieron públicas hace unos meses, en las que el expolicía informaba al Gobierno de Mariano Rajoy (en concreto al número dos de Interior, Francisco Martínez) de los presuntos negocios de prostitución del suegro del dirigente socialista. La charla se produjo días después de que Sánchez, en julio de 2014, llegara a la secretaría general del PSOE y está incluida en el sumario del caso Tándem, que investiga las cloacas policiales. "Esto mataría a cualquiera políticamente, un tío que va con la bandera el rollo este feminista y no sé qué...", responde Martínez.

Pons ha sacado a colación estas grabaciones de Villarejo en una entrevista de RNE, algo que ningún alto cargo del PP nacional había hecho hasta ahora. El asunto de los supuestos negocios de la familia política de Sánchez había sido comentado públicamente solo por el diputado Luis Santamaría y por la presidenta de los populares en Baleares, Marga Prohens, que forma parte de la comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados.

"He leído no hace mucho en una entrevista en 'ABC' a Villarejo hablar de las casas de prostitución del suegro del presidente del Gobierno... ¿Qué reflexión le merecería al PSOE si yo hiciera una declaración pública al respeto pidiendo explicaciones al presidente del Gobierno? Utilizar ropa sucia, que además no tiene ningún enlace con nada, que simplemente es para manchar... Tirarse uno al otro pelotillas... No es la política en la que yo creo ni es a la que estoy acostumbrado en la Unión Europea", ha respondido González Pons en RNE cuando ha sido preguntado por las fotografías de Feijóo con Dorado a las que ha aludido esta misma semana el propio presidente del Gobierno. El líder del PP y el narcotraficante compartieron vacaciones en barco en 1995 por la ría de Vigo.

En los últimos días, tras el cisma en la coalición por la ley del ‘solo sí es sí’ y el estallido del caso Mediador, que afecta a un exdiputado del PSOE (José Bernardo Fuentes Curbelo), los principales miembros del Ejecutivo han desempolvado una fotografía, tomada en los años 90, en la que se puede ver a Feijóo subido en un barco junto a Marcial Dorado. La primera mención llegó del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López. “Más vale que empiece a ofrecer información de por qué se hizo fotos con un narcotraficante”, dijo.

Pero la sombra de la sospecha también ha sido desplegada por los principales miembros del Gobierno, desde su portavoz, Isabel Rodríguez, hasta el propio Sánchez. “Nosotros podemos tener algún polizón en el barco, pero, cuando eso sucede, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo más: cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden”, dijo Sánchez el miércoles durante la sesión de control en el Congreso, haciendo referencia tanto a la retirada del escaño de Fuentes Curbelo como a los vínculos de Feijóo con Dorado.

La "cancelación" de la agenda de Feijóo

Este viernes, fuentes de la dirección del PSOE han ido más allá, al argumentar que el líder del PP se ha escondido tras la vuelta a la actualidad de la fotografía marítima. “Desde hace unos días el máximo dirigente del Partido Popular se ha refugiado en su perfil de Twitter. Sabemos del nerviosismo que afecta a Feijóo cuando se mencionan barcos, viajes, o amistades peligrosas, pero no imaginábamos que esto supusiese la práctica cancelación de su agenda pública. La amistad de Feijóo con el que fue un conocido narcotraficante gallego es un hecho, él lo sabe, y por ello acusa el golpe de forma tan clara. Esconderse en la sede de Génova no hará desaparecer las preguntas sobre esa relación. No hay un caso similar en toda Europa. La anomalía que supone el vínculo de Feijóo con Marcial Dorado le inhabilita políticamente”, han señalado en la cúpula socialista