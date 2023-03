Ada Colau ha girado este lunes el caso de la querella de un fondo inmobiliario que la ha llevado a declarar como imputada por coacciones y prevaricación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha exigido que cumpla con la palabra que dio de regular el alquiler y del que ha denunciado que tolera que la ley de la vivienda que debe cumplir con ese propósito esté “paralizada”, esencialmente porque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está en contra de la norma y actúa “como portavoz de lobi inmobiliario“. “Sabemos que está intentando la ley”, ha asegurado sobre Calviño.

“Que Sánchez cumpla con su palabra, que actúe como presidente y que haga llegar la ley al Congreso para que sea aprobada”, ha proclamado Colau, que ha advertido: “No estoy pensando en las elecciones municipales. Hago lo que hecho siempre, intentar avanzar en el derecho a la vivienda. He dedicado una gran parte de mi vida a ello, como activista y como alcaldesa”.

La palabra dada

Colau ha comparecido en el Saló de Cent después de declarar como imputada en la Audiencia Provincial por la querella del fondo Vauras, propietario desde 2019 del 'Bloc Llavors', que la denunció tras ser sancionada por no ofrecer alternativas de vivienda a vecinos de la finca que demostraron una situación de vulnerabilidad social. Y si en el juzgado ha negado que diera la orden de sancionar, en el consistorio ha centrado sus dardos en Sánchez, en Calviño y en el PSOE como socio de Podemos en el Ejecutivo central.

Como guinda para que quedara claro que señalaba a los socialistas, ha recordado que el exalcalde del PSC en Barcelona Joan Clos preside una asociación inmobiliaria contraria a la regulación del alquiler.

Los malos y los peores

La alcaldesa ha dedicado solo unos segundos a la declaración por la denuncia del Fondo Vauras: “Ha durado solo 10 minutos básicamente porque no hay caso. No lo digo yo, la propia jueza archivó la causa, y fue la Audiencia Provincial la que obligó a reabrirla y a que nos citaran”, ha dicho sobre ella y los dos concejales que declararon el viernes por la misma causa, el de Sants, Marc Serra, y la de Vivienda, Lucía Martín. “Llevamos 11 querellas archivadas. Llama la atención, no conozco otros ayuntamientos en esta situación. Confío plenamente en que la causa quedará archivada”.

Pero la bicha del discurso era hoy el Gobierno central. Colau ha subrayado varias veces que Calviño frena una ley “ya redactada” en tanto que Sánchez tolera esa maniobra. “Quiero hacer una interpelación muy clara y directa a Pedro Sánchez. Somos la única administración que hace su trabajo en vivienda, arriesgándonos a que nos pongan querellas. Poniéndonos al lado de los movimientos vecinales. Nos sentimos desamparados y desatendidos”, ha afirmado.

La alcaldesa ha exigido al presidente que “dé cumplimiento a los compromisos que ha explicitado. Se comprometió a regular el alquiler. Que no abandone a Barcelona y a este ayuntamiento. Hace cinco años se comprometió con Barcelona y en un acuerdo por escrito con la coalición que gobierna el Estado, ha reiterado la alcaldesa.