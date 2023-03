Los 4 motivos de ERC y Bildu para tumbar la reforma de la ley mordaza

La reforma de la ley mordaza ha decaído este martes. La proposición de ley que registró el PNV en 2020 y en la que se han volcado los dos partidos del Gobierno de coalición para acabar con los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP en 2015 no ha contado con los votos necesarios para salir de la comisión de Interior. ERC y EH Bildu han sido los dos 'noes' decisivos para que esta iniciativa decaiga y la norma, por tanto, se mantenga igual. Los dos partidos independentistas se han opuesto al no cumplirse cuatro líneas rojas que marcaron en las negociaciones.

Las pelotas de goma

ERC y EH Bildu querían introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana la prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios. Ni los Mossos ni la Ertzaintza usan estos elementos. Aunque la ley mordaza no hace referencia a este aspecto, los socialistas se abrieron a introducir una referencia a la obligación de desarrollar protocolos específicos sobre la gestión policial de manifestación y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y materiales antidisturbios. Además, ofrecieron realizar un estudio sobre el uso de estos mismos elementos.

Esto era insuficiente para los dos partidos independentistas. En una enmienda que han presentado este mismo martes se recogía que "queda prohibido expresamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma".

Las devoluciones en caliente

La norma que aprobó el PP en 2015 recoge en su disposición final primera que los migrantes que sean detectados intentando cruzar de manera ilegal la frontera de Ceuta y Melilla "podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Esto es lo que se conoce como devoluciones en caliente. ERC y Bildu querían que se prohibiese esta práctica con la siguiente redacción: "En ningún caso se permitirá el rechazo a los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos".

El PSOE no ha aceptado esta modificación. En un inicio sí se abrieron a derogar esta disposición y a regular las devoluciones en caliente en la Ley de Extranjería. No obstante, fuentes socialistas aseguran que ya no daría tiempo y, por lo tanto, no quieren realizar ningún cambio.

Las faltas de desobediencia

ERC y EH Bildu también pedían rebajar la gravedad de varias infracciones relacionadas con la desobediencia a los agentes de la autoridad. En concreto, quería que pasaran de considerarse graves a leves los siguientes casos:

La desobediencia manifiesta y clara a la autoridad cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad.

y clara a la autoridad cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad. La resistencia a la autoridad utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal.

utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal. La negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos.

Solo en este último caso el PSOE aceptó considerarlo como una falta leve.

Las faltas de respeto

La última de las peticiones era objetivizar la infracción leve relativa a los insultos o injurias a los agentes del orden. Ambas formaciones pretendían introducir que para entender que se había cometido dicha infracción debería de tratarse de "expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo". Además, querían que se dejara sin efectos la sanción cuando el sancionado accediera a retractarse o disculparse. Fuentes socialistas aseguran que en la propuesta que enviaron a ambos partidos se hacía un profundo esfuerzo por objetivizar estos casos.