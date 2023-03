Pedro Sánchez Herráez: "El Sahel es un territorio inestable, y Canarias está al lado"

"El Sahel es un territorio que no va a mejor, sino a peor. Es un territorio absolutamente desestabilizado y aunque es la frontera de Europa, Canarias está al lado". Con estas palabras de advertencia sobre la cercanía del Archipiélago a una de las zonas más calientes del mundo en cuanto a terrorismo yihadista, luchas tribales, desgobierno, pobreza y hambre se refiere, comenzó el coronel de Infantería Pedro Sánchez Herráez su ponencia este jueves sobre ‘Los herederos de las Milicias Canarias en la Estabilidad del Sahel’ en el Palacio Militar de San Telmo, enmarcada dentro de la conmemoración del 450 aniversario de la creación de las Milicias Canarias.

Más que hablar de las Milicias Canarias, el coronel Pedro Sánchez Herráez hizo un recorrido por algunos de los problemas actuales de este inmenso territorio desértico africano que incluye a países como Malí, Mauritania, Senegal, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Somalia para hacer comprender a los asistentes la situación de incertidumbre y de inestabilidad que vive la población. Especialmente en Malí y Burkina Faso.

Entre los problemas, destacó el cambio climático, que está afectando a la escasez de lluvias en una población dedicada al sector primario lo que lleva a incrementar los conflictos étnicos y los desplazamientos migratorios en busca de recursos para el ganado y para sí mismos. Así como el incremento de la población. "La población se duplica cada 20 años en el Sahel y la tierra no da para comer a todos. La lucha por la supervivencia es constante; siempre lo ha sido pero ahora es exponencial", dijo el coronel sobre lo que significa la presión demográfica en la zona.

Otro de los graves problemas por los que atraviesan los países del Sahel es la falta de seguridad, «base para la estabilidad de un país», explicó el profesor del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que indicó que si no hay estabilidad no puede haber gobierno y sin éste no puede haber desarrollo económico y social. "Un círculo que funciona en uno y otro sentido y que lo que provoca es la desestabilización", puntualizó.

«Sin seguridad no hay nada, y en el Sahel hay parte de la población que no sabe si se va a levantar mañana o le van a matar», comentó el experto, que ha participado en diversas misiones internacionales tanto en el norte de África como en Europa, en relación a los grupos terroristas yihadistas y los que quieren volver al antiguo califato que se mueven en la zona como resultado de la muerte de Gadafi en Libia en 2011, que desestabilizó completamente el país, y el caos constante en el que vive Malí, tras el golpe de Estado de 2022 y su salida del G5 del Sahel, una estructura de cooperación regional que habían logrado conformar Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger para frenar a los grupos terroristas en el entorno.

Según el coronel Pedro Sánchez Herráez, dicha situación provoca que la gente se refugie en la tribu, en el grupo, para buscar seguridad y apoyo para seguir viviendo por lo que la sociedad no se termina de cohesionar. "Los terroristas se dedican a destruir todos los símbolos del Estado y del gobierno, lo que implica que no haya referencias del mismo, la inseguridad se incrementa y la gente busca protección en los grupos étnicos, que se arman para defenderse", recalcó el ponente, que indicó que está situación provoca desplazamientos migratorios masivos que ya no vuelven a su territorio de origen.

A esta situación de inestabilidad, que según el militar, crece hacia el Magreb y hacia Guinea, donde los terroristas se compinchan con los piratas del mar; de ahí la presencia de buques españoles y de la Unión Europea para frenar actividad ilícita, se une ahora el que el Sahel se ha convertido "en el mayor nodo de drogas del mundo".

El coronel de infantería indicó que al estar sin control se ha convertido en un "laboratorio y zona de distribución de metanfetaminas" para Europa y Oriente Medio. Y también de un territorio de interés para China, Rusia, Turquía e Israel.

Pedro Sánchez Herráez destacó la presencia de España y Europa en la zona pese a la situación, pero subrayó que tras la pandemia y la guerra de Ucrania y Rusia "el Sahel ha pasado a un segundo plano". "Si dejas de trabajar y hacer en la región, otros llegarán y lo harán por ti", puntualizó el militar sobre la necesidad de seguir cooperando con los países para no perder lo que ya se ha invertido.

El coronel indicó que «no trato de asustar, sino de que seamos conscientes de la realidad». No obstante, dejó claro que la zona vive en una constante «tormenta, que está llegando y llegará» si no se ofrecen oportunidades a la población, que no para de crecer.