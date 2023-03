El boicot de Podemos a Yolanda Díaz ha llevado a una suerte de efecto mariposa que, contra todo pronóstico, ha terminado por reforzar a quien se dirigían las amenazas. La gallega ha ejercido esta semana por primera vez el liderazgo de Sumar, y lo ha hecho impulsada por una serie de actores que hasta ahora habían mantenido cierta tibieza y que, ante el ultimátum de los morados, han dado un paso al frente para respaldar sin fisuras a la candidata.

En distintos sectores afines a Díaz coinciden en el “error de cálculo” de Podemos, que exigió cerrar un acuerdo ya con Sumar como condición para apoyar su salto electoral en el acto del próximo domingo 2 de abril en Magariños (Madrid). Un paso que “ha precipitado” los acontecimientos, y ha llevado al resto de potenciales aliados a arropar a la candidata, ante la indiferencia exhibida por el partido de Ione Belarra.

Esta indiferencia se hizo evidente el pasado martes, durante el discurso de Díaz en el debate de la moción de censura. Mientras la dirigente se enfundaba por primera vez el traje de presidenciable, las ministras Ione Belarra e Irene Montero mostraron extrema frialdad desde su escaño. “Estaba demostrando su fuerza mientras Irene y Ione comían quicos”, resume un afín a la vicepresidenta segunda del Gobierno.

A diferencia del partido morado, que evitó valorar la intervención de la vicepresidenta segunda del Gobierno y donde se criticó la coordinación con Pedro Sánchez, la reacción fue unánime entre los afines a Díaz y las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE, potenciales aliados de Sumar. La primera que rompió la baza fue precisamente Mónica García, líder de Más Madrid, que alabó la 'valentía' de Díaz y aprovechó para confirmar su asistencia a la puesta de largo de su candidatura.

La #MociónDeCensura deja claras dos cosas:

Que la derecha se esconde detrás de señores y abstenciones.

Que mujeres valientes como @Yolanda_Diaz_ tienen mucho que decir.



El 2 de abril la acompañaré para impulsar las políticas de un país que mira al futuro. https://t.co/Y85zurkCIy — Mónica García (@Monica_Garcia_G) 21 de marzo de 2023

Esta presencia no estaba ni mucho menos garantizada pocos días antes, por las dudas que suscitaba respaldar a una candidata que no iba a hacer campaña por Más Madrid en las autonómicas madrileñas, debido a la negativa de Díaz de hacer campaña en las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sin embargo, la posición de Podemos, tratando de debilitar a Díaz y borrándose de la foto del día 2 de abril, provocó una reacción inmediata.

“Ahora lideramos”

Y no solo ocurrió en Más Madrid, que enviará una amplia representación que incluye a la candidata a la Alcaldía de la capital, Rita Maestre; desde esta intervención, en la que se hizo patente la ruptura de Díaz y Podemos, han sido muchas figuras las que han mostrado su apoyo a la dirigente gallega. Voces próximas a Díaz perciben un importante cambio en el “ambiente” del espacio a raíz de la moción de censura, donde la dirigente por primera vez exhibió su liderazgo.

Un punto de inflexión con un claro antes y después: de la ambigüedad y la espera mostrada hasta entonces por Díaz a la apertura de una nueva fase: “Ahora lideramos”. Esto se ha traducido también en la falta de complejos que se está exhibiendo en la izquierda a la hora de brindarle apoyo frente a los ataques y cuestionamientos de Podemos, brindando un balón de oxígeno a la vicepresidenta y futura candidata, que se ve más segura en la nueva fase que se abre. Una de las primeras muestras de este cambio se produjo en la entrevista concedida a RNE, donde por primera vez Díaz entró en el cuerpo a cuerpo con el partido de Belarra, advirtiendo de que "no hay justificación" para no confluir y pidiendo explicaciones en caso de que no asistieran el domingo.

El respaldo que ha recibido en los últimos días ha sido muy variado. La líder de los comunes, Ada Colau, anunciaba esta semana su asistencia al acto poco después de que su portavoz parlamentario, Jaume Asens, viera más cerca la “presidencia de Yolanda Díaz”, según defendió en redes. “Presidenta”, la espetaba en redes el portavoz de Galicia en comú en el Congreso, Antón Gómez Reino. “Un discurso presidencial”, “de altura”, defendió Alberto Garzón. El coordinador de IU confirmó también su asistencia al lanzamiento de Díaz, brindándole su férreo respaldo. “Ilusionando un país y conquistando derechos para la mayoría social. ¡Brava, Yolanda Díaz!”, defendió también la portavoz de IU, Sira Rego.

Uno de los últimos dirigentes de IU en exhibir su apoyo a la gallega ha sido Carlos Sánchez Mato, actual asesor en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Su posición es significativa: además de la sintonía que siempre ha mantenido con Podemos, también fue apoyado por el partido en las elecciones madrileñas de 2019 donde se enfrentó electoralmente a Manuela Carmena; una división que llevó a la izquierda a perder la Alcaldía. Su respaldo explícito a la gallega ha sorprendido en las filas yolandistas, que ven este gesto como un síntoma del cambio que se ha producido esta semana.

Pasado turbulento con Podemos

También hubo halagos por parte de Compromís, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, exhibió también su “orgullo” hacia la vicepresidenta. El partido valencianista también acudirá al acto del 2 de abril con una representación; este partido, al igual que Más Madrid, guardan ciertas reservas hacia Podemos, después del fuerte choque que vivieron tras los comicios de 2015, cuando acudieron a las generales en coalición para divorciarse poco después en el Congreso de los Diputados ante la negativa de Pablo Iglesias de concederle un grupo parlamentario propio.

Los movimientos de Podemos, sin pretenderlo, han favorecido la unidad en torno a Yolanda Díaz

Muchos de los actores que acudirán el día 2 al acto de lanzamiento de Díaz comparten un pasado de desencuentros con Podemos y, tras el órdago del partido y su negativa a asistir a menos que se cumplan sus exigencias, “la sensación es que es más fácil apoyar [a Díaz] porque lleva menos lastre”, apuntan algunas de estas formaciones. “Si estuviera Podemos en primera fila sería más difícil”, abundan estas voces.

Orgull de @Yolanda_Diaz_ posant en valor a totes les persones que han lluitat i defensen la democracia. Vergonya dels qui volen menysprear-la i destruir-la. https://t.co/Liy9ntlSXd — Joan Ribó (@joanribo) 21 de marzo de 2023

Los movimientos de Podemos, sin pretenderlo, han favorecido la unidad en torno a Yolanda Díaz. Si en octubre de 2021, la vicepresidenta organizó un acto de lanzamiento en Valencia llamado 'Otras Políticas' y adelantado por este medio, del que tuvo que excluir a Podemos para garantizar la asistencia del resto de fuerzas, ahora ha sido el propio partido morado el que se ha 'borrado' de la foto, facilitando a resto su participación.

"La voladura de Podemos"

La negativa de Díaz al órdago de Podemos; rechazando implicarse en la campaña de mayo y su firmeza a la hora de posponer los acuerdos a junio, en lugar de ceder a las exigencias moradas, ha provocado una reacción en las distintas fuerzas. Algunos de estos posibles aliados habían mostrado sintonía pero no habían dado el paso de mostrar públicamente su apoyo. El nuevo escenario, con la oposición de Podemos y la determinación de Díaz, los ha “reactivado” en un “efecto dominó” de apoyos. Una reacción, en definitiva, a las amenazas del partido de Ione Belarra.

La imagen del próximo domingo será previsiblemente una foto de ‘unidad’ de la izquierda de la que Podemos se queda fuera. Una escena que hace sólo unas semanas hubiera sido difícil de imaginar. “Podemos se ha pasado de frenada, esta voladura ha unido a los distintos partidos”, apuntan afines a la vicepresidenta del Gobierno, que consideran que de no ser por la ofensiva de los morados, “esta foto no se hubiera dado hasta después de las elecciones” de primavera. “Yolanda hubiera tenido que pelear para unir a todos, los hubiera tenido que convencer”, apuntan, señalando que los últimos movimientos de Podemos habrían “precipitado” esta estampa.