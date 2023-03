El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes durante su visita al puesto de mando del incendio que sigue activo en el interior de Castellón que garantiza "todo el compromiso del Gobierno cuando se extingan las llamas para abordar la tarea de la recuperación".

"Lo más importante es que no hemos de lamentar pérdidas de vidas humanas. Todavía con el incendio vivo hemos de pedir precaución", ha señalado Sánchez en Barracas (Castellón), donde el jueves se instaló el puesto de mando avanzado (PMA), y también ha destacado la solidaridad para la acogida de los cerca de 1.700 evacuados por el fuego desde el pasado jueves, tanto de pueblos de Castellón como de Teruel.

Por otra parte, ha ofrecido "toda la solidaridad y reconocimiento" a los catorce bomberos que han resultado heridos leves en las labores de extinción, y que ya se encuentran recuperados. "Hemos de destacar no solo su profesionalidad -ha dicho-, sino su empeño y compromiso en contener este incendio".

Sánchez, acompañado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha entrevistado tanto con los profesionales que dirigen el operativo contra las llamas como los alcaldes de las zonas afectadas.

Emergencia climática

"Por desgracia, empieza a ser habitual lo que no lo era. Estamos en marzo, saliendo del invierno y esto tiene mucho que ver con la emergencia climática", ha apuntado el presidente, quien ha insistido en que esta emergencia "no es futura, sino actual y urgente, y ante este problema no cabe el negacionismo, ni ser neutral ante quienes lo son".

Tras destacar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos -tanto del Ministerio de Transición Ecológica como de las seis comunidades autónomas desplegados en la zona-, personal de la UME, Cruz Roja y voluntarios, Sánchez se ha referido a los catorce bomberos heridos para transmitir su "solidaridad y reconocimiento".

Asimismo, ha explicado que ha "garantizado" el "compromiso del Gobierno" en una entrevista previa con los alcaldes de las zonas afectadas, para que "una vez se extingan las últimas llamas, entrar en la tarea compleja y urgente de la de la recuperación".

"Ganado, zonas turísticas, negocios..., las delegaciones del Gobierno pondrán los recursos necesarios para que en el menor plazo posible demos respuestas, estabilidad, garantías y certezas", ha añadido.

En referencia al mando único que coordina las labores de extinción, Sánchez ha destacado la "coordinación muy positiva", que a su juicio es "producto de la reflexión compartida entre el Gobierno y los presidentes autonómicos tras el encuentro mantenido en La Palma el año pasado".

Reforzar la cooperación

"Convenimos en la necesidad de reforzar la cooperación ante fenómenos como los incendios, que no atienden a fronteras geográficas", ha agregado.

Por su parte, Ximo Puig ha agradecido a Sánchez su presencia en Castellón "recién aterrizado de la República Dominicana" para "dar ánimo a quienes trabajan en la extinción de un incendio generado en el peor de los escenarios posibles".

"Estamos viviendo momentos muy complejos, pero la coordinación está siendo efectiva. Lo importante es que no ha habido pérdidas humanas. El bosque mediterráneo se recuperará, la prioridad son las personas. Siempre hemos actuado pensando en la seguridad", ha subrayado el president de la Generalitat.

"Quedan dos focos activos, uno más que el otro, y esperemos que podamos dar buenas noticias a partir de las 18 horas y que en las próximas horas puedan empezar a regresar las personas desplazadas", ha concluido.