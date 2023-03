El ministro del Interior no dimitirá tras el fallo del Tribunal Supremo que anula la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Fernando Grande Marlaska aseguró al llegar al Senado este martes que "no es su intención en modo alguno" dejar su cargo después de que la oposición en bloque haya exigido su marcha por una decisión "arbitraria y política". El PP insiste en que ahora debe haber "consecuencias políticas" y que si no dimite, Pedro Sánchez debe cesarle.

“Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza y lo que se considera en el Ministerio como falta de idoneidad para la asunción de un puesto de responsabilidad fundado en la confianza se mantiene en la actualidad”, zanjó Marlaska que contestó a las dos preguntas sin salirse de ese guion. “Respeto absoluto a cualquier resolución judicial, como tiene que ser en un Estado de derecho. Pero la pérdida de confianza para ese puesto de responsabilidad sigue vigente”. El Supremo desautoriza a Marlaska y anula la destitución del coronel Pérez de los Cobos Poco antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez también dejaba claro el cierre de filas del Ejecutivo: "No conocemos aún ese texto de la sentencia, pero a tenor del pronunciamiento en el fallo parece ser que se trata de una cuestión de forma y no de fondo", dijo la portavoz evidenciando que no hay fisuras al respecto. Fuentes del Ministerio ya insistían, como dijo después el propio ministro después a su llegada a la sesión de control en la Cámara Alta, que toca esperar a conocer el contenido íntegro de la resolución "para poder proceder en consecuencia con los motivos técnicos que se indiquen por el Alto Tribunal". En Interior reiteran que las razones de fondo que decidieron el cese "persisten" y se han visto "consolidadas" con "los elementos conocidos con posterioridad". El cese de Pérez de los Cobos Pérez de los Cobos fue cesado un domingo de mayo de 2020 y desde el primer momento la oposición lo criticó: consideraban que Marlaska fulminó al coronel de la Guardia Civil por no haber informado al ministro sobre las investigaciones judiciales en torno a la manifestación del 8 de marzo de aquel año, justo antes de que estallara la pandemia del coronavirus. Las diligencias de aquella investigación se circunscribían a cómo actuó el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y las decisiones del entonces director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. El Supremo lo que ha hecho ahora es confirmar la sentencia que dictó un juzgado de primera instancia, que defendía que aquel cese fue "ilegal", y que la Sala de lo Contencioso Audiencia Nacional rechazó después de que el magistrado Celestino Salgado, de la misma Audiencia, sí lo considerara también ilegal. La oposición exige la dimisión del ministro PP, Ciudadanos y Vox exigieron la dimisión de Marlaska en cuanto se conoció el fallo del Supremo. La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, pidió el “cese inmediato” en el Congreso por lo que su partido ya consideró “una destitución política ilegal” que ahora debe tener “consecuencias políticas”. "Ante esto solo cabe destituir al que lo promovió", afirmó. PP, Vox y Cs exigen el cese de Marlaska tras el fallo del Supremo sobre Pérez de los Cobos Igual de duro fue el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que también ironizó en una rueda de prensa “con la de veces” que su formación ha pedido la dimisión del titular de Interior: “Ya no sé ni cuántas”, dijo, asegurando que Sánchez debe actuar y cesarle por su “absoluta negligencia en relación con el caso” de Pérez de los Cobos.