Inicialmente el debate celebrado este jueves por el pleno del Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de derecho en la Unión Europea estaba destinado a un debate general con la Comisión Europea. Sin embargo, la presión de los populares europeos logró este miércoles que se incluyera in extremis un debate sobre la situación particular en España -además de Malta y Grecia-, lo que ha convertido al hemiciclo en un ring de boxeo con Gobierno y oposición reprochándose de nuevo el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma del Código Penal.

"España no tiene un problema de Estado de derecho, tiene un problema con su oposición y la conformidad democrática de la oposición del PP cada vez que la izquierda gana las elecciones. Nunca ha sabido perder ni reconocer las victorias electorales ni la legitimidad de su acción de gobierno y vuelve a traer una vez más de modo irresponsable sus ataques contra su propio país con la complicidad del PPE", ha reprochado el eurodiputado socialista y ponente del informe de la Eurocámara sobre el informe del Estado de derecho, Juan Fernando López Aguilar, que ha recordado al resto de eurodiputados que si el CGPJ no se renueva desde hace 5 años es porque "lo tiene secuestrado el PP, que es el único que se niega a aportar los votos necesarios para la conformación de los tres quintos, incumpliendo la constitución y la ley orgánica española".

Minutos después recibía la réplica del popular Javier Zarzalejos, que ha reconocido que España "no tiene un problema estructural de Estado de derecho" sino que el problema es "su Gobierno". "Pierda toda esperanza, el Gobierno español ni ha cumplido ni va a cumplir con ninguna de las recomendaciones de sus informes. Por supuesto, no con la reforma del ministerio fiscal, no con la reforma del CGPJ", ha dicho dirigiéndose a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, que ha reiterado durante el debate la recomendación a España de renovar con carácter prioritario el CGPJ, inmediatamente después de adaptar el proceso de nombramiento y reforzar el estatuto de la fiscalía para salvaguardar su independencia.

Dos bloques

Durante el debate, que se ha prolongado más de una hora, han intervenido más de una decena de eurodiputados españoles para defender o atizar al Gobierno como ha sido el caso del PP, Ciudadanos y Vox. "Cuando los fondos europeos se subastan en noches de drogas y prostitutas como en el caso del Tito Berni se vulnera el Estado de derecho", ha aprovechado para denunciar el representante de Vox, Jorgé Buxadé. "El Gobierno de los jueces sigue bloqueado porque los grandes partidos, PP y PSOE, no quieren cambiar la ley porque quieren seguir controlando. La clave es cambiar primero la ley porque si no nunca saldremos de esta situación", ha sugerido Maite Pagazaurtundua, quien también ha arremetido contra los cambios en el Código Penal y el "control endémico" de los medios de comunicación públicos.

Tanto los eurodiputados de Podemos como de Izquierda Unida o Catalunya en Comú han salido en tromba contras las crítica populares. "¡Qué vergüenza! Ayer el señor (Mandfred) Weber -líder del PPE- decía que no apoyarían debates nacionales para evitar hablar de la vulneración LGTBI en Italia o el espionaje en Grecia pero sí impulsaba un debate sobre el Estado de derecho en España", ha rechazado Idoia Villanueva (Podemos), que ha acusado al PP de utilizar "recursos públicos para construir una policía política", "espiar a la oposición", "crear pruebas falsas", y "jactarse de controlar a los jueces". Una línea que ha seguido también Sira Rego (IU). "Señores del PP, son unos irresponsables. Siendo su mayor credencial la corrupción y el bloqueo a la renovación del CGPJ deberían ahorrarnos ese espectáculo y dejar de desestabilizar con artimañas al Gobierno democáatico de la cuarta economía en Europa", ha avisado.

Ernest Urtasun (Catalunya en Comú), mientras tanto, ha lamentado el comportamiento de la derecha española. "Esta vez nos traen un debate propuesto por el PP con el apoyo de Vox y Ciudadanos y el voto a favor de algun partido independentista. Luego nos hablan de coaliciones Franskestein", ha afeado urgiendo al PP a aclarar si mantendrán la candidatura de Xavier García Albiol en Badalona cuando está "investigado por corrupción". Diana Riba (ERC) ha instado a la Comisión Europea a ampliar el alcance del informe e incluir elementos que no figuran actualmente como el espionaje a independentistas catalanes o las tramas para "falsificar informes y fabricar bulos". Carles Puigdemont (JxCat), mientras tanto, ha agradecido al PP el plantear el debate porque el estado de derecho en España "es un problema muy preocupante".

"El informe lo que pretende es incitar al debate y contribuir a los cambios necesarios sobre el terreno. El debate de hoy ha demostrado que para algunos lo que hacemos para proteger el estado de derecho es demasiado y para otros se queda corto. El estado de derecho no un principio ideológico, es un valor universal que hemos acordado proteger", ha recordado al final del debate Jourova.