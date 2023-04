El pasado 26 de abril, tres mujeres de nacionalidad croata, de entre 24 y 27 años de edad, asaltaron la casa del embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, situada en una zona de alto poder adquisitivo del distrito Centro de Madrid. Aprovecharon que no había nadie en la vivienda para arramplar, durante media hora, con todo lo que hallaron a su paso: bolsos de marca, relojes y ropa de lujo, además de llevarse a pulso la caja fuerte, donde había cerca de 145.000 euros en efectivo en distintas monedas, tanto euros, como dólares o grivnas (moneda nacional de Ucrania).

Pocos días después, el 9 de mayo de 2022, las ladronas fueron detenidas por la Policía Nacional tras perpetrar otro robo en una zona también de alto standing en el distrito de Chamartín. La Audiencia Provincial ha condenado ahora a cuatro años de cárcel a las tres por un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada, según una sentencia de la Audiencia Provincial a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Los hechos sucedieron el 29 de abril de 2022, más de dos meses después de iniciarse la guerra en Ucrania. Según relató el propio embajador en el juicio, él había salido a las ocho de la mañana de su residencia, dejando allí a su suegro, que vivía temporalmente en la casa. A las cuatro de la tarde, sin embargo, el embajador quedó con él para desplazarse a la zona de la Puerta del Sol a realizar unas compras.

Las ladronas, tal y como quedó demostrado en el juicio, aprovecharon esa circunstancia y que no había portero en el edificio para allanar la vivienda, en la que tampoco se encontraba personal de limpieza, ya que esa ocupación la realizan los trabajadores de la embajada, según relató Pohoreltsev.

Así, sobre las 16.10 de la tarde, poco después de que el familiar del embajador dejara la casa, las ladronas usaron el método del 'resbalón' para abrir la puerta del portal, forzando la cerradura con un objeto plano y rígido, tal y como recogieron las cámaras de seguridad del portal. En esas imágenes también se aprecia cómo llaman al telefonillo de la vivienda que querían asaltar para confirmar que no había nadie en su interior.

Joyas y objetos de valor

Una vez dentro de la casa, sustrajeron joyas, objetos de valor y la caja fuerte que había en el interior del armario. A la salida del inmueble, una de ellas se puso por delante, portando un bolso grande de cuero marrón y, algo más distanciadas, las otras dos acusadas, llevando entre ambas un objeto muy voluminoso envuelto en una sábana, que “portaban con gran dificultad” al tratarse de la caja fuerte, según explicó el embajador en el juicio. Tras salir a la calle, esperaron a que la tercera compinche, que había salido antes, llegara a un cruce cercano con el vehículo que usarían para emprender la fuga, un Fiat Panda alquilado pocos días antes.

A su regreso, el embajador y su suegro encontraron "desordenada la casa, observando cómo la caja fuerte en la que guardaba las joyas y relojes de valor, que estaba en un armario, había desaparecido, faltando también múltiples objetos valiosos", tal y como recoge la sentencia, fechada el 20 de febrero.

En el asalto, las amigas de lo ajeno, que procedían de la zona de Valencia, sustrajeron 115.500 euros, 30.000 dólares y 4.600 Grivnas (que equivalen a 115 euros) en efectivo que se encontraban en la caja fuerte. Esta, los bolsos de marca y otros complementos de uso personal sustraídos fueron tasados en 30.240 euros por los peritos designados al procedimiento judicial. Mientras, las joyas y relojes se valoraron pericialmente en 114.500 euros, aunque hubo numerosos objetos de valor que fueron sustraídos y que no pudieron ser tasados.

Entre ellos se encontraba, según recoge el auto, un reloj marca Chopard, modelo Happy Sport con caja de oro y cinco diamantes, dos cinturones de cuero de la marca Hermes, un bolso grande de color marrón, un bolso negro marca Dior, un bolso blanco marca Bottega Veneta, un bolso marca Hermes modelo Birkin, un bolso marca Bulgari modelo Serpenti, un bolso rosa marca Louis Vuitton, un bolso negro marca Dior, un bolso dorado marca Yves Saint Laurent, unas zapatillas de deporte Gucci y unos zapatos de la marca Louboutin.

Fiat Panda

Pocos días después del robo, el 9 de mayo, una unidad de Policía Nacional, dentro de un operativo especial para tratar de encontrar a las ladronas, localizó el Fiat Panda usado durante el primer asalto aparcado en la calle Doctor Fleming de la capital, en el distrito de Chamartín. Se montó entonces un dispositivo especial. Los agentes vieron a las tres jóvenes, que tenían identificadas desde el robo anterior por las cámaras de seguridad, salir de un portal cercano y poco después introducirse en el vehículo.

Poco después de emprender la marcha, otros agentes les dieron el alto. En el cacheo y registro de los bolsos que llevaban se encontraron gran cantidad de joyas, además de unos destornilladores de distinto tamaño, unas tijeras, una llave inglesa, dos láminas de plástico transparente, objetos personales y 675 euros en efectivo. Las joyas, valoradas en 17.864 euros, pertenecían a dos hermanos que vivían en el piso que acababan de asaltar, tal y como averiguaron después los policías.

En el juicio, las acusadas, que no contaban con antecedentes policiales en nuestro país, negaron ser las autoras del robo en casa del embajador, poniendo de manifiesto que no eran las personas que aparecían en la grabación de las cámaras del portal. No obstante, sí habían sido identificadas por los agentes de la policía que habían visto las imágenes grabadas en dicho portal y en las que se veía nítidamente a dos de ellas ya que llevaban las mascarillas bajadas.

En total, de acuerdo al auto, los bienes robados que fueron tasados y el dinero en metálico ascendieron a 294.840 euros. Desde la defensa de las investigadas alegaron como eximente el carácter crónico del consumo de sustancias estupefacientes de las tres acusadas, señalando que sufrían "trastornos límite de personalidad" o "politoxicomonía", para lo que presentaron informes elaborados en Croacia que, sin embargo, fueron impugnados por los peritos españoles.

En su sentencia, la Audiencia Provincial sí tuvo en cuenta el atenuante simple de reparación de daño, ya que desde la cárcel, donde estaban en prisión preventiva, las ladronas hicieron gestiones para devolver al embajador 30.000 euros. Así, las condeno a cuatro años de cárcel por un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada -este delito puede ser castigado hasta con seis años de prisión-, además de devolver todo lo sustraído.

Contactado por El Periódico de España, Serhii Pohoreltsev ha preferido no hacer comentarios sobre el robo.

Cartas bomba a su nombre

Pohoreltsev es embajador en España desde septiembre de 2020. Desde que comenzó la guerra el 24 de febrero del año pasado, ha sido un diplomático activo que ha presionado públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez para pedir el envío de más armas y más deprisa. Cuando se cumplieron 100 días de la invasión, Pohoreltsev afeó al Ejecutivo que la munición enviada por España en el buque carguero del Ejército Ysabel había dado para tan sólo "dos horas de combates", y solicitó que Defensa redoblara los envíos de armamento. A las pocas horas, el Ministerio anunció un nuevo envío de material. Pohoreltsev insistió durante meses también para que España enviara los tanques Leopard de fabricación alemana que tenía almacenados. Defensa prepara el envío de una docena de estos carros de combate en los próximos días.

El pasado 30 de noviembre, la Embajada Ucraniana en Madrid fue objeto de un atentado. Un empleado resultó herido leve tras explotar una carta bomba que iba dirigida al embajador Pohoreltsev. El presunto autor, un jubilado de Miranda de Ebro (Burgos) que quería mandar “un mensaje” contra la participación de España en el envío de armas, fue detenido el pasado mes de enero.

Pohoreltsev (Kiev, 1964) está casado y tiene una hija. Ya fue embajador en España entre 2012 y 2016. Comenzó su carrera en el extranjero en 1988, aún bajo la Unión Soviética, en la embajada de Cuba. Desde entonces ha tenido varios cargos en las delegaciones diplomáticas de Argentina, Nueva