La alianza de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sigue instalada en el discurso de Elías Bendodo hasta el punto que en cada comparecencia ofrece una edición actualizada de sus ataques al Gobierno progresista y a la plataforma Sumar. Coincidiendo con la visita a la Semana Santa de Málaga del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el coordinador general del PP subrayó que en el Ejecutivo nacional no hay nadie al frente sino "una rebelión a bordo de yolandistas, podemitas o independentistas que quieren romper España".

"También existe otra rebelión de barones del PSOE que temen como una vara verde la llamada de Pedro Sánchez para hacer campaña con ellos porque cada vez que los acompaña pierden dos o tres puntos con vistas a las elecciones", dijo Bendodo antes de reiterar que "en la nave de España no hay nadie a bordo capitaneandola".

A su juicio, "tenemos un Gobierno de colisión en el que una parte se dedica a protestar, Sánchez a resistir y nadie gobierna; y así es imposible mantener el rumbo de un país".

Respecto a la tensión en Unidas Podemos a propósito del proyecto de Yolanda Díaz, Bendodo insistió en que "son los mismos radicales de izquierda de siempre con otro nombre y no nos van a engañar".

"Sánchez cree que ha creado su marca blanca pero si yo fuera de su equipo estaría preocupado porque la operación para captar no sé qué tipo de votos puede salirle mal y pegarse un tiro en el pie; son el sanchismo y sus derivados, nada más, el cambio en España lo va a liderar el PP dentro de unos meses", manifestó en una comparecencia celebrada junto al Centre Pompidou de Málaga.

Ley del sólo sí es sí

El dirigente popular criticó que "es una gran irresponsabilidad que Sánchez pueda, porque tiene los apoyos, y no quiera reformar la Ley de sólo sí es sí”. “Después de tanta prisa por reformarla, ahora, el Gobierno de Sánchez marea la perdiz para no descontentar a su socio de Gobierno y todavía no ha puesto en marcha esta reforma, pese de que el PP le tendió la mano y prestó sus votos para hacerlo”, recalcó.

Además, recordó que “un Gobierno autodenominado feminista ha sacado a 80 violadores a la calle, y se ha rebajado la condena a más de 800 agresores sexuales” por culpa de una Ley de sólo sí es sí".

Bendodo también celebró el aniversario del congreso hispalense de su partido que elevó a la nueva dirección nacional tras la salida de Pablo Casado. A este respecto, destacó que ha sido "un año en el que 12.000 españoles más se han sumado al proyecto de Alberto Núñez Feijoo y se han afiliado al PP".

"En este año, el Gobierno ha tirado a la papelera todas las ideas y pactos trabajados por el PP junto a la sociedad civil; España somos todos, el Gobierno y la oposición pero Sánchez siempre responde con el monosílabo no a todas las propuestas con las que le tienda la mano el PP", enfatizó.

En su opinión, "Pedro Sánchez es el presidente del monosílabo, tiene mucha capacidad para pasar del no es no al sí es sí que tanto daño le ha hecho a las mujeres".