La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí no ha aclarado aún si este lunes se presentará a la cita que tiene con el juez instructor del 'proceso', Pablo Llarena, al Tribunal Supremo. "Yo mañana trabajaré, tengo trabajo", ha afirmado este domingo ante los medios en un acto en la oficina europarlamentaria de Junts en Barcelona con motivo de Sant Jordi. Preguntada por si irá o no a Madrid, Ponsatí se ha limitado a decir que "todas las capitales europeas son interesantes", pero no ha concretado qué hará. "Nunca digas de esta agua no beberé. Algún día u otro iré a Madrid. O quizás no", ha añadido.

Clara Ponsatí: ¿cuál es su situación judicial? ¿qué pasará si no se presenta en el Supremo el 24 de abril? Acusada de desobediencia por su implicación en la organización del referéndum del 1-O, la 'exconsellera' de Educació está citada lunes al Tribunal Supremo para declarar, tras su detención en Barcelona, pero ya ha dicho en diversas ocasiones que no tiene "especiales ganas" de habla con Llarena. El magistrado ya ha avisado que no comparecer comportará "la modificación de su situación personal y de su conducción ante" el Supremo "por la fuerza pública". Aragonès, Borràs y Ponsatí pinchan la burbuja del independentismo mágico Ponsatí, que ha asegurado que está muy emocionada de poder volver a vivir un Sant Jordi en Catalunya, regresó a Barcelona el pasado 28 de marzo sin entregarse a las autoridades tras cinco años fuera del Estado. Después de explicar en rueda de prensa que no pensaba hacer "ningún pacto" con la justicia española, la eurodiputada fue detenida en la plaza de la Catedral de Barcelona por los Mossos d'Esquadra, que la llevaron directamente en la Ciudad de la Justicia. Posteriormente, quedó en libertad, pero Llarena la citó a declarar a Madrid el 24 de abril. Ponsatí, que tiene inmunidad europarlamentaria provisional, asistió al pleno del Parlamento Europeo el 25 de abril. La exconsellera está acusada solo de desobediencia, un delito que no comporta penas de cárcel, a raíz de la derogación del delito de sedición.