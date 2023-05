Aunque no siempre hacen falta, existe una amplia gama de tipos de autorizaciones para viajar a otros países, incluidos los visados tradicionales o visados físicos. Ya que para los viajeros con ciudadanía española no suelen ser necesarios por la gran mayoría de los países en el mundo (unos 140), puede resultar un tema confuso. Sin embargo, poder viajar sin visado no siempre quiere decir que pueda viajar libremente. Como prueba, el requisito del ESTA para viajar a EE. UU. El reciente retraso en la introducción del homólogo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), hace que sea un buen momento para hacer balance de los permisos online para viajar.

Hay unas pocas autorizaciones electrónicas que los españoles mismos también necesitan si quieren viajar a otro país. Estos son por ejemplo, el eVisitor para Australia, la eTA para Canadá (del acrónimo inglés por “Autorización de viaje electrónica”), el visado NZeTA para Nueva Zelanda y la ETA para Sri Lanka. Para viajar a EE. UU. y a algunos territorios estadounidenses fuera del país, la autorización del ESTA también basta. Esto es, a menos que el viajero no cumpliera con algún de sus requisitos, puede solicitarlo de forma efectiva y exitosa. Visados y permisos electrónicos En el 2023 los viajeros con pasaporte español también pueden pedir de modo digital y de manera muy similar a las autorizaciones de viaje online. Estos incluyen el visado para la India, Birmania, ciertos países africanos, como Kenia, y unos pocos países más. Algunos permisos de viaje online, que en sentido estricto no son visados, incluso tiene nombre oficial u oficioso que sugiere el contrario, como ha sido el caso por el eVisitor para Australia y el “visado” Nueva Zelanda. No obstante, los distintos permisos tienen sus propios requisitos y condiciones de solicitud, según los criterios del país expedidor. Tanto los visados físicos, los visados electrónicos (e-visados), y las autorizaciones electrónicas de viaje son tipos de permisos para viajar al país en cuestión. Sin impactar demasiado en la libertad de circulación con tan solo el pasaporte español, ha habido, desde los principios de los años 2000, un auge en cuanto a las últimas dos categorías de permisos. Por lo general, para los españoles se ha hecho más fácil tramitar el permiso adecuado de modo online. Sin embargo, mientras otros países vayan introduciendo sus propios sistemas, se añade el nuevo requisito de solicitar permiso de viaje. Para los viajeros españoles que cumplan con los requisitos para una solicitud de permiso de viaje, suele importar poco la diferencia jurídica entre un e-visado o una autorización de viaje conforme al marco legal del país destino. Sea visado o autorización de viaje, solo un 30 por ciento de los países que los españoles lo requieran, no se puede tramitar a distancia. Por lo tanto, únicamente en estos casos aún hay que acudir a un consulado, una embajada extranjera u otra agencia representante cuando trata de los viajes habituales. ESTA estadounidense frente al ETIAS europeo La autorización por excelencia más conocida, y obligatoria por muchos viajeros europeos, es la del el ESTA para viajar a EE. UU. Además, de los 13 países y territorios que los españoles actualmente pueden pedir permiso de viaje en la forma de una autorización de viaje electrónica, 5 son estadounidenses, incluso (el país libre asociado de) Puerto Rico y los mismos Estados Unidos. Desde el primero de octubre del año pasado, un ESTA también es obligatorio para los viajeros que llegan por tierra de Canadá o México. Ya desde el 2009 el sistema del ESTA combina la obligatoria matrícula previa de los viajeros como medida de seguridad, con el preexistente Programa de Exención de Visados de los Estados Unidos. Algo muy similar pasará cuando se aplique el ETIAS europeo para las entradas a cualquier frontera del espacio Schengen y los microestados asociados. Después de entrar en estas zonas, puedes, por la mayor parte, mover libremente por todo el territorio de los miembros de ETIAS. Tendrá efecto el cambio para los ciudadanos extranjeros de unos 60 países fuera de la región. Estos viajeros de momento no requieren visado Schengen, u otro permiso especial, de igual modo que los españoles con ESTA no necesitan visado para Estados Unidos. En la actualidad, la introducción práctica del sistema europeo, que en muchos respectos emula el de estadounidense, está prevista para el año 2024. A pesar de que la política europea de visados no cambie en sí misma. Por ello, se añadirá entonces la obligación de viajar con prueba de matrícula previa, incluso para los viajeros que no necesitan visado. Como el ESTA, el permiso ETIAS también tendrá validez para múltiples viajes por un plazo extendido, siempre que sea válido el pasaporte del viajero para el viaje (aunque tiene vigencia de 3 años en vez de los 2 años de validez del ESTA). Y, también de acuerdo con el último, aunque garantías individuales nunca hay, se estima ya antes de su introducción que se aprobará la gran mayoría de las solicitudes.