Vara: “Me produce repugnancia la presencia pública de ETA”

"Amí todo lo que tenga que ver con la presencia de quien haya tenido algo que ver con ETA en la vida pública, lo que me produce es repugnancia". Así ha contestado esta mañana el secretario general del PSOE y candidato a presidir por tercera vez la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al ser preguntado por Ana Rosa Quintana en su programa matinal sobre la presencia de miembros de la banda terrorista en la lista de Bildu a los comicios del 28 de mayo. Es el segundo líder extremeño en sentarse ante los micrófonos de Telecinco, después de que ayer la misma presentadora entrevistara también a la líder de los populares, María Guardiola.

Vara ha hablado también sobre la polémica surgida con la presa de Valdecaballeros y que para él, ya está “zanjada”. “Sin autonomía la presa se habría tirado pero en estos momentos para tirarla tiene que ser por encima de nuestro cadáver. No se va a tirar bajo ningún concepto”, ha aseverado. Ha explicado que en la zona existen “tomas de agua que la gente utiliza para consumir y los ganados para beber. Nosotros somos los propietarios de todo el entorno excepto de la zona donde está el agua, algo tendremos que decir”, ha espetado. “Hay informes contrarios a su demolición, la comarca, la provincia y la región no van a permitir que se tire”, ha insistido.

Quintana le ha preguntado también por los problemas del tren en la región. “Después de 20 años de tomadura de pelo en este país por parte de los diferentes gobiernos las culpas están muy repartidas, ya que nadie hizo nada por el tren en Extremadura hasta hace muy poquito tiempo”, ha sentenciado. Y ha señalado que las inversiones han llegado en estos últimos años: "Ya se llevan invertidos 1.700 millones de euros, pero faltan todavía otros 1.200 millones". Según ha explicado, en la actualidad "hay una parte de la plataforma que está terminada, la que transcurre por suelo extremeño, y prácticamente en el mes que viene estará terminada la electrificación", por lo que a su juicio "se dará un paso importante".

"España tiene una deuda con Extremadura por el tren"

En cualquier caso ha apuntado que "al final lo que va a quedar es el Madrid-Talavera, que ha habido que empezar desde cero porque el gobierno de Rajoy se dejó caducar todos los permisos y todas las licencias", ha recordado Fernández Vara, quien ha lamentado que "ha habido que empezar desde cero como si no se hubiera trabajado nada". Mientras esta situación no se resuelva, ha dicho, “España estará en deuda con Extremadura”.

El secretario general de los socialistas en Extremadura se ha referido también a la campaña electoral, que comienza oficialmente esta medianoche con la tradicional ‘pegada’ de carteles. “Vamos a esperar a ver qué dicen las encuestas. Ahora mismo las encuestas nos dicen lo mismo que la otra vez y ganamos por mayoría absoluta”, ha afirmado. Y ha recordado, además, que en 2015 no tenía mayoría “y aprobé dos presupuestos con el PP y otros dos con Podemos”. En cuanto a su reelección dice que tomó la decisión por la pandemia: “No tenía pensado presentarme pero la pandemia lo cambió todo y machacó nuestras vidas. No era el mejor momento, no era el momento de hacer un relevo”.

Y cómo no, sobre la revolución verde. “Estamos en el momento más trascendental de nuestra reciente historia porque la pandemia y la guerra están produciendo un cambio productivo que tiene la soberanía industrial y con la soberanía energética de Europa y Europa se ha puesto a mirar hacia el sur. No es que seamos la región que más energía de origen solar produce, que ya lo somos con un 27%, sino que es aquí donde se están produciendo los componentes de esas placas solares, los transformadores, las torretas eléctricas, va a ser aquí donde se produzcan las baterías para el coche eléctrico, es aquí donde ya se están construyendo las fábricas para producir condensadores de loitio o semiconductores a partir de diamantes sintéticos, …”, ha afirmado. “Lo que era impensable hace unos años, ahora es una realidad. Extremadura va a estar a la cabeza de la revolución industrial en verde en este siglo XXI. A España y a Europa le irá bien si nos va bien a nosotros y eso es un cambio de paradigma como no podíamos haber soñado nunca”.