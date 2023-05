El mitin del PSOE en Sevilla con el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sirvió a los socialistas para dejar claro que su guion de campaña es vender “gestión”, reivindicar “la política útil” para los ciudadanos y no responder a los intentos del PP, aseguran fuentes socialistas, de meter ruido en la campaña. Nadie mencionó, ni en los corrillos posteriores ni por supuesto sobre el escenario del mitin, la polémica de las listas de EH Bildu, que ha incluido a condenados en sus candidaturas. La misión central de los socialistas es movilizar a sus votantes durante la campaña y la receta con la que piensan hacerlo es vender gestión y comprometer anuncios, como lleva haciendo Sánchez de forma ininterrumpida en los dos últimos meses, explicaron fuentes del partido.

El mitin de Sevilla era muy importante para el PSOE. Fue el primer acto de campaña de Pedro Sánchez recién aterrizado desde Estados Unidos tras su reunión con el presidente Joe Biden. La capital de Andalucía se ha convertido en un símbolo político. Es el principal ayuntamiento que gobiernan los socialistas en España y empezar a recuperar apoyos en esta comunidad, tras la debacle de las autonómicas del pasado mes de junio con una rotunda mayoría absoluta del PP, será clave para afianzar a Sánchez en la Moncloa en las generales de diciembre.

Andalucía tiene un cuerpo electoral de seis millones y medio de electores y elige 61 diputados al Congreso. La comunidad andaluza ha sido tradicionalmente un fortín electoral para los socialistas y hace menos de un año tocaron fondo en las urnas. “Toca remontar”, señalan fuentes del partido, convencidos de que el PSOE "ganará las municipales del 28 de mayo en Andalucía, mantendrá sus principales gobiernos y marcará el camino de la recuperación" de los socialistas en la comunidad.

Movilizar al electorado

El acto en la capital hispalense, de momento no hay otro previsto con Pedro Sánchez durante la campaña aunque la agenda puede variar, acogió en el Palacio de Exposiciones y Congresos de FIBES a unas 2.800 personas, según fuentes de la organización socialista. El líder del PSOE estuvo acompañado sobre el escenario por al alcaldesa de Alcalá de Guadaira, Ana Isabel Jiménez, por el alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, por el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, y por el alcalde sevillano y candidato socialista Antonio Muñoz. Entre el público tres ministras: Pilar Alegría, Pilar Llop y María Jesús Montero.

“Esto es la política útil, lo que hace un Gobierno sensible con la gente”, defendió el líder del PSOE. Sánchez traía un nuevo anuncio en cartera, el derecho al olvido oncológico a partir de junio con la reforma urgente de un decreto para garantizar que no tendrán trabas los supervivientes del cáncer para firmar hipotecas o seguros privados. El Ejecutivo lo anunció poco antes del mitin, tras una reunión en la Delegación del Gobierno en Andalucía de Sánchez con asociaciones de lucha contra el cáncer. El secretario general del PSOE lo volvió a reivindicar sobre las tablas del Palacio de Exposiciones sevillano, donde sacó pecho por todos los anuncios y compromisos de su Gobierno con la ciudad de Sevilla. “(Alberto Núñez) Feijóo va a acabar pidiendo el voto para el PSOE, ya veréis”, ironizó Sánchez aludiendo a los lapsus o errores del líder del PP en sus mítines, que situó a Badajoz en Andalucía días atrás.

La irrupción de Bildu

De forma inesperada, las listas de EH Bildu —con 44 condenados por su relación con ETA, algunos con delitos de sangre— han acaparado las primeras horas de de la campaña, dando una baza inesperada a los partidos de la derecha y generando una incomodidad que tampoco estaba prevista para el Gobierno, que ve trastocados sus planes. El PP aprovecha esa baza para que elecciones autonómicas y municipales tengan aún más enfoque nacional, después de que el principal partido de la oposición haya querido convertir estas municipales y autonómicas del 28 de mayo en una moción de censura al Gobierno de la nación. El presidente Pedro Sánchez se refirió a este asunto desde Washington, hasta donde le persiguió la polémica en su reunión con el presidente de EEUU. El PP recrimina al PSOE su alianza con la coalición aberzale, que le ha dado apoyo en el Congreso a buena parte de las reformas aprobadas por el Gobierno central. “Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Esta es una de ellas”, señaló Sánchez.

Desde el PSOE no quisieron entrar más en este asunto. “Cuando no tienen argumentos recurren siempre a lo mismo, nosotros a reivindicar la gestión que hacemos para los ciudadanos”, defendieron fuentes del partido, que dejan claro que “a ninguno” les gusta lo que ha pasado con la formación aberzale pero convencidos de que no es eso lo que quiere oír la gente. “No salimos a responder a nadie vamos con nuestra gestión y a defender la política útil”, aseguraron fuentes socialistas, que creen que “unos y otros se retroalimentan” y reclamando que el PP debe contar “lo que quieren hacer con España”. La tesis socialista es que la derecha ya tienen movilizado todo su voto de hace mucho tiempo, porque “movilizar a la contra” es más fácil y que la campaña sí que servirá al PSOE para convencer a los votantes de izquierdas para que acudan a las urnas el 28 de mayo. Es eso lo que se juegan, la movilización de sus votantes, y para eso insisten en que no van a dejar que nadie los desvíe del guion de su campaña y de defender propuestas que convenzan a la gente para ir a votar.

El voto del campo

“El nombre de la ciudad de Sevilla apareció en la reunión con Biden”, señaló el secretario general del PSOE, que aseguró que habló con el presidente de EEUU de “reforzar el convenio desde la NASA a la nueva Agencia Espacial ubicada en Sevilla”. Entre los anuncios que trajo el presidente en el mitin está los 20 millones de euros que Hacienda librará en junio para construir la línea 3 del metro. Sánchez sacó pecho por la lista de infraestructuras que ha desbloqueado el Gobierno en el último año con el socialista Antonio Muñoz como alcalde, con la conexión ferroviaria aeropuerto y estación de tren de Santa Justa y la ronda de circunvalación SE-40, como platos fuertes junto al metro. Sánchez anunció la construcción de 2.500 viviendas en terrenos de Defensa en la provincia de Sevilla.

Antonio Muñoz, candidato en Sevilla, se autodefinió como “un alcalde con ideas y con ideología”. “La gente que no tenga ideas se queda en la teoría y la gente que dice que no tiene ideología no son de fiar”, advirtió el regidor hispalense, que llamó a “las personas desencantadas de la política, a quienes creen que esto no va con ellos” a acudir a votar porque “Sevilla no se merece un apagón”.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaira aseguró que “huele a victoria socialista el próximo 28 de mayo, a una contundente victoria” y el alcalde de La Rinconada aseguró que en estas elecciones se juegan “tres en una”. Por un lado los alcaldes y alcaldesas, “que merecen un debate propio”, pero por otro “estar preparados” para hacer nuevamente a Sánchez presidente del Gobierno en diciembre y después recuperar la Junta. “Sevilla es el corazón del PSOE de Andalucía y el PSOE de España no tiene alma sin el PSOE de Sevilla, porque somos los más grandes y asumimos nuestra responsabilidad. Vamos a estar a tope”, aseguró el también secretario general de los socialistas sevillanos.

Juan Espadas reivindicó el decreto extraordinario de sequía aprobado por el Gobierno con 2.000 millones en un momento en el que el voto del campo y el sector primario puede ser definitivo en campaña, con una cruzada clara del PP para hacer con el apoyo del medio rural. Espadas reivindicó Sevilla como “la catedral” del socialismo y aseguró que será la provincia con más alcaldes socialistas.