El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido en un acto del PSOE en Valencia que se inyectarán 580 millones de euros para "modernizar, mejorar y robustecer los 13.000 centros de atención primaria de toda España". "El peor enemigo del sistema nacional de salud son los recortes", ha expresado, de los que, ha dicho, "fue la atención primaria la que fue más perjudicada" por los hechos por el PP.

"Lo que vota importa y el próximo domingo elegimos entre una sanidad pública o los recortes, entre el derecho a la sanidad o el negocio a la sanidad, y nosotros elegimos la sanidad pública y votar al PSOE es votar sanidad pública", ha indicado Sánchez para movilizar a los suyos de cara al próximo 28 de mayo.

Asimismo, ha recordado que tres de las cuatro comunidades autónomas que menos gastan en sanidad por habitante están gobernadas por el PP. La que menos, ha indicado, es Madrid que obliga a que un 40 % de la población tenga un seguro privado. "Ahora que tenemos que escoger el voto, tenemos que decirles que sí, que el voto importa y escogemos si se revierten los recortes o no, si se instalan copagos o no, si se defiende la sanidad pública o no", ha añadido.

El mitin central de los socialistas valencianos de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo se celebra este sábado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La predicción meteorológica que apuntaba que este fin de semana podrían producirse lluvias en Valencia cambiaron de escenario el evento ya que en un principio se iba a celebrar en la Plaza de la Virgen.