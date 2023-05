Barcelona sigue buscando alcalde o alcaldesa a menos de una semana para las elecciones municipales más reñidas de la historia. La última encuesta antes del obsoleto silencio demoscópico que impone la ley electoral mantiene con un interrogante el futuro político de la ciudad, que quedará en manos de una bolsa de indecisos no menos histórica. Tres de cada 10 barceloneses siguen sin tener claro a quién votarán el próximo domingo, y del lado hacia el que se incline esa balanza dependerá que se deshaga el triple empate que, en pleno esprint final, mantienen Jaume Collboni, Xavier Trias y Ada Colau.

Cualquiera de estos tres alcaldables puede ganar el 28-M, según la encuesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, elaborada a partir de 755 entrevistas entre el jueves y el sábado de la semana pasada, justo cuando atravesaba el ecuador una campaña marcada de momento por debates como la vivienda, las okupaciones, la seguridad y la incertidumbre sobre los futuros pactos postelectorales.

En este contexto, Collboni consigna una mínima ventaja de apenas seis décimas sobre Trias y de 1,9 puntos sobre Colau, pero los tres se mueven alrededor de los 11 concejales. El PSC ganaría las elecciones con el 21,9% de los votos y 11-12 ediles (hoy tiene 8), mientras que Junts obtendría el 21,3% de los sufragios y 10-11 regidores (ahora tiene 5). El tercer competidor, Barcelona en Comú, se quedaría con el 20% de las papeletas y también 10-11 concejales (hoy tiene 10). De la carrera se ha descolgado Ernest Maragall, que con el 13% de los votos lograría 6-7 ediles (ahora tiene 10). ERC pasaría de vencer en las urnas en 2019 a la cuarta plaza. La horquilla que separa a las tres primeras fuerzas se ha reducido de cuatro a dos puntos desde el anterior sondeo del GESOP, en enero.

Si dentro de una semana se diesen estos resultados, la compleja gobernabilidad de Barcelona tendría un protagonista imprescindible: el PSC. En caso de ser el vencedor, Collboni vería allanado el camino hacia la alcaldía porque difícilmente podría fraguarse una alianza alternativa que sumase los 21 concejales necesarios para desbancarle ante el veto explícito entre Trias y Colau.

Y si ganase Junts, los votos socialistas serían determinantes para alcanzar esa mayoría absoluta en el ayuntamiento, ya fuese de la mano de Trias o de la mano de Colau. Collboni podría ser alcalde incluso quedando segundo si acepta un acuerdo con el tercero para destronar al primero. De hecho, estos resultados mermarían la capacidad de influencia de ERC y del PP de cara a la investidura.

Para deshacer el triple empate entrará en juego el 27,8% de indecisos que refleja la encuesta (unos 320.000 barceloneses), porcentaje cuyo reparto no es homogéneo entre los cuatro partidos. El PSC y ERC aún cuentan con un 30% de votantes (alrededor de 45.000 en cada caso) que no les garantizan su apoyo, mientras que en los electorados de Barcelona en Comú y de Junts la indefinición se sitúa alrededor del 22%. La primera conclusión de esta diferencia es que Colau y Trias tienen más movilizadas a sus huestes, por lo que si Collboni no logra despertar a los suyos, su ligera ventaja actual podría dar un vuelco a favor de sus rivales.

El viento que sí sopla a favor del PSC es el que proviene de la diáspora de Ciutadans. Los socialistas ya han atraído al 12% de quienes votaron a Colau en 2019 y al 14% de quienes lo hicieron por Manuel Valls, pero aún pueden pescar en el caladero más disputado de todo el tablero, el 42% de votantes de Cs que están indecisos (unos 42.000). Collboni es el primer destino de los antiguos electores del partido naranja, aunque muy cerca se sitúan Vox (13%) y Junts (11%).

Trias no solo consigna la mayor fidelidad de voto (65%) de todos los candidatos, sino que absorbe tanto al 14% de votantes de ultraderecha como a dos de cada 10 votantes de ERC, la fuga más importante de todo el tablero y que explica la caída de Maragall. De hecho, los alcaldables de Junts y ERC retroceden respecto al sondeo del GESOP del pasado enero, cuando el exalcalde de CiU aún gozaba del efecto a favor que había producido su regreso a la política y empezaba a erosionar las opciones del candidato republicano. Desde entonces Trias ha perdido siete décimas y Maragall se ha dejado 2,8 puntos.

Por el contrario, Colau y Collboni han mejorado sus expectativas en los últimos cuatro meses: 1,2 puntos ha ganado el aspirante del PSC y 2,2 puntos la actual alcaldesa, que compensa la fuga de votos hacia los socialistas atrayendo a uno de cada 10 electores de la CUP. Colau encabeza la intención directa de voto (el voto sin 'cocina'), tres puntos y medio por delante de Collboni y Trias, una diferencia que se ha triplicado desde enero.

Ante un escenario tan extremadamente igualado, la participación será, junto con los indecisos, el otro dato clave del próximo domingo. El GESOP estima que la movilización en las urnas rondará el 58% del censo, lo que representaría una caída de ocho puntos respecto al 66% que votó en 2019. Tres de cada cuatro encuestados (76%) aseguran que irán a votar, dos puntos más que en enero, y también ha subido ligeramente el porcentaje de votantes que consideran importantes estas elecciones (79%). Lo que sí ha crecido de manera significativa es la percepción de que Colau será la ganadora, algo que piensan uno de cada tres votantes (34%), 20 puntos más que en enero, cuando Collboni lideraba este 'ranking'.

El desenlace de la diáspora de votantes de Manuel Valls también dilucidará la batalla que mantienen el PP, Ciutadans, Valents y Vox por hacerse un hueco en el consistorio. Esa fragmentación frenará probablemente el ascenso de los populares de Daniel Sirera, que con el 5,8% de los votos obtendrían 2-3 concejales (ahora tienen 2) y tendrían que compartir espacio con la extrema derecha.

Vox, con el 5% de las papeletas, está en el filo de la barrera electoral que les daría acceso por primera vez al consistorio con 2 ediles. Fuera de él se quedarían la CUP, Valents y Cs. Los anticapitalistas se quedan a ocho décimas del umbral, mientras que el partido naranja podría no llegar ni al 2% y se hundiría de la cuarta a la novena posición. Vox tiene una alta fidelidad de voto (64%), pocos indecisos (15%) y compensa la fuga hacia Junts (14%) con los apoyos que le quita a Cs (13%) y PP (11%). Los populares son, tras Cs, el partido con más indecisos (34%).