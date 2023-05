Irene Montero y Ione Belarra no tendrán foto con Ada Colau en campaña. Las ministras y máximas representantes de Podemos no tienen previsto compatir escenario con la alcaldesa de Barcelona, que este domingo en las elecciones del 28 de mayo se juega su tercer mandato frente a unos pronósticos electorales que no aseguran su reelección.