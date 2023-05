Va de bó. La expresión para las partidas de pilota sirve ahora mismo para la campaña electoral. Comienza la recta final, la semana decisiva, con las encuestas mostrando una situación de empate entre bloques. Y para desequilibrarla, los socialistas encaran estos últimos días tratando de asegurar uno de los electorados en los que mejor rendimiento tienen los del puño y la rosa: las mujeres.

El 'president' de la Generalitat y candidato del PSPV a un tercer mandato, Ximo Puig, ha presentado este lunes las medidas que los socialistas plantean en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de la que destaca la propuesta de equiparar, a través de una ayuda complementaria, las pensiones no contributivas que actualmente cobran más de 23.000 mujeres en la Comunitat Valenciana a las pensiones mínimas.

En este sentido, Puig ha destacado que esto supondrá "reconocer el trabajo invisible" que han hecho las amas de casa que, al no cotizar, igual que ocurre con mujeres que trabajaron en empleos precarios, no cuentan con una pensión mínima. De hecho, según explican los socialistas, tres de cada cuatro pensiones no contributivas en la Comunitat Valenciana las cobran mujeres, mostrando este mayor nivel de vulnerabilidad.

La pensión no contributiva se encuentran en una media de 480 euros mensuales mientras que la pensión mínima está en 743 euros. El objetivo de la medida es que la Generalitat cubra esa brecha con una ayuda extra para estas mujeres. Lo que no pudieron precisar los del puño y la rosa es cuánto supondría el desembolso económico para lograr esta equiparación, ya que, indicaron que "es muy difícil de calcular" porque hay muchas variaciones entre las diferentes pensiones no contributivas, pero que sería "asumible".

Apoyo al emprendedurismo femenino

Asimismo, el líder de los socialistas valencianos ha adelantado que el PSPV dará apoyo al emprendimiento femenino a través de la creación de un nuevo fondo del IVF “el Fondo Lidera dotado de 75 millones de euros y que está específicamente dirigido a dar apoyo a las mujeres emprendedoras y de una oficina de emprendimiento para acompañarles y asesorarles”, además, en el ámbito rural, “impulsaremos un plan de creación de cooperativas de servicios de proximidad impulsadas por mujeres”.

Por otro lado, en lo que respecta a la conciliación Ximo Puig ha insistido en que “en la próxima legislatura las familias con dos hijos serán consideradas numerosas en toda la Comunitat Valenciana” y ha anunciado que “impulsaremos la Ley de Familias que fijará una catálogo de bonificaciones de discriminación positiva y crearemos un observatorio que radiografiará las prioridades y diseñara políticas específica”.

Con ello, el president ha enumerado “cinco medidas que nos harán avanzar hacia la conciliación efectiva” entre las que destaca la educación gratuita de 0 a 2 años, subvenciones a las actividades extraescolares, la creación de un servicio de guardería rural así como impulsar un Bono Vacances-Respir para que las mujeres que dan apoyo a las personas dependientes tengan posibilidad de descansar.

Luchar contra la Violencia Machista

Respecto al tercer eje del programa de Gobierno en materia de Igualdad del PSPV-PSOE propone medidas para luchar contra la violencia marchista entre las que destaca “reforzar la red de juzgados especializados en violencia contra la mujer y potenciar la formación con perspectiva de género en las profesionales que trabajan con mujeres y niños víctimas”. “Debemos avanzar en sensibilidad y en competencias”, ha subrayado Ximo Puig.

En este sentido, el president ha recordado que “no se puede apartar la mirada ante la desigualdad extrema que supone la prostitución, debemos seguir trabajando para abolirla” y ha señalado que “queremos ser la primera autonomía libre de esta esclavitud”. Así ha anunciado que en la Comunitat Valenciana las víctimas de prostitución reconocidas como víctimas de violencia machista y tendrán una prestación económica” y ha adelantado que “reformaremos la Ley de Carreteras y espectáculos públicos para sancionar el consumo de la prostitución y prohibir su publicidad”: “Todo el dinero que se recaude con las sanciones se destinarán a aumentar los recursos para las víctimas”

Finalmente, Ximo Puig ha apostado por “combatir el machismo desde la base” y ha adelantado que “implantaremos agentes en los centros educativos y prestaremos especial atención al consumo de pornografía”: “Ayudaremos a los padres en esa batalla tan importante y haremos que la violencia machista inhabilite para la responsabilidad parental”.