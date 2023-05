¿Qué ha pasado? La mañana después de unas elecciones importantes empieza siempre con la misma pregunta. Siempre que no seas Pedro Sánchez, el luchador solitario, que saca su manual de resistencia y sabe que quien golpea primero lleva eso ganado. De momento, le roba el papel estelar a Alberto Núñez Feijóo y demuestra que el reloj aún es suyo. Él marca el ritmo. Los demás bailan si él quiere.

Con más calma, se empiezan a entender algunas razones. Es un ejercicio de responsabilidad, pero la trayectoria del político invita a pensar que hay motivos añadidos. Algunos: evita seis o siete meses de desgaste, que lo normal es que hubieran aumentado la ventaja del PP; aleja de sí a los socios y sus cuitas, no les da espacio para más broncas en un escenario de empequeñecimiento y les obliga a entenderse o morir; y hace que la campaña coincida con la negociación de gobiernos autonómicos del PP con Vox, lo que le permite exprimir ese argumento. Incluso en un alarde de maquiavelismo se puede pensar que, con una traslación de los resultados del domingo, las derechas no sumarían en el Congreso, así que aún tiene una opción. Y además, que si hay que perder e irse a la oposición, mejor antes que tarde, aunque pierda el foco de la presidencia europea, porque el PP tendrá menos ventaja ahora y necesitará más a los de Santiago Abascal.

Pero todo eso es Madrid, porque de nuevo la agenda estatal es la que se impone. No deja ni un día para los análisis valencianos puros, imposibles en una nación impura (si las autoridades perdonan el concepto ‘nacional’ para este pequeño rincón ahora que la derecha radical hiperespañolizada va a tener poder).

¿Qué ha pasado?

¿Pero qué ha pasado? Continúa siendo una pregunta válida aunque algunos quieran pasar ya a otra pantalla del videojuego. Acelerar es igual a pensar menos o pensar ya con otros objetivos. Y no debería ser. Porque esta convocatoria, en la que ha quedado establecido (ha sido asumido así por protagonistas y analistas externos) que el ambiente español se ha impuesto a las cosas ‘de aquí’, deja algunas conclusiones.

Algunas tienen que ver con el contexto de fuera. Así, la batalla de la opinión pública la vuelve a ganar el centro (geográfico). Dicta e impone corrientes. No se ha sabido confrontar ese relato. O no se ha querido. Porque el propio Sánchez ha contribuido al entrar a marcar la campaña con anuncios casi diarios de su Gobierno.

Otra evidencia externa es la pésima transición de poder en la izquierda entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. El asedio político y de una parte de los medios de comunicación a este sector social contamina la forma de estar en la escena, pero la respuesta con ‘política del miedo’ no ha sido eficaz.

Además, esto no deja de ser Europa y es permeable a la inclinación sociológica hacia la derecha y la extrema derecha que es clara en países vecinos y que afecta en especial a estratos más jóvenes.

Pero hay también cuestiones de índole doméstica. De sociología propia. Si un Gobierno es valorado por la ciudadanía pero no recibe sus votos es porque existen resortes fuera de la lógica que han funcionado. Ha emergido la sólida base social valenciana de perfil conservador, tan potente que en el peor contexto histórico, en 2015, tras recortes, múltiples casos de corrupción, escándalos como el accidente del metro de València o el cierre de la televisión autonómica, mantuvo al PP como primera fuerza. Quizá la reflexión para las próximas semanas no sea por qué el vuelco de este domingo, sino cómo se ha mantenido un Gobierno de coalición de izquierdas durante ocho años.

Identidad y estructura del voto

Después está la identidad. Al final, la estructura del voto en la Comunitat Valenciana vuelve a parecerse mucho a la de Madrid, salvando las distancias por el tipo de liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, que concentra apoyos de la derecha radical. Pero aparece el PP como dominante, dos izquierdas moderadas en disputa (la de aquí con un componente ‘nacional’), Vox por el extremo derecho como cuarta fuerza (allí baja, aquí crece ahora) y Podemos y Ciudadanos desaparecidos.

Si la estructura es paralela es posiblemente porque no hay demasiada distancia en cuanto a sentimiento nacional. La identidad de nosotros, los valencianos (mal que pese a muchos), como la de los habitantes de la Comunidad de Madrid, es principalmente española, que aquí añade un toque tradicionalista local (anticatalán en el caso de València, y antivalenciano en el caso de Alicante). Y ese sentimiento identitario quien lo representa políticamente mejor desde los años 90 es el PP. Diría que es una de las razones de su facilidad para acumular voto aunque no haya una opinión en contra del Gobierno autonómico.

"Intentar hacer el bien"

¿Qué ha pasado? Tengo en mente la respuesta de un alto cargo sobre cómo encaraba el domingo: "Nos ha de ir bien porque siempre hemos intentado hacer el bien". Pues no fue así. Ahora, cuando la sangre empieza a enfriarse, mi impresión es que la etapa botánica ganará con el tiempo. La historia la tratará bien. Eso ha sido también lo malo. La izquierda ha actuado con exceso de buenismo, pensando más en el legado y en el futuro que con el colmillo que la política requiere en ocasiones tensas para hacer frente a las estrategias del adversario.

Que en el Botànic no había cálculo de derrota lo demuestran las acciones de las últimas semanas. No ha sido el quehacer de un Gobierno que se deja llevar. Lo bueno es que Mazón se encuentra ahora con matrices para apuntalar una buena posición de la C. Valenciana, con una gigafactoría encarada, otras inversiones negociadas y buenos indicadores. Podrá (y deberá) introducir cambios, pero tiene viento de cola que puede aprovechar.

Los enigmas de hoy son claros. El más importante: la relación de Mazón y el PP con la ultraderecha, cuyos escaños necesita para la estabilidad . El otro es el futuro de Puig. Madrid ha dicho en muchas ocasiones que no sería. Chocaría con su relato del autogobierno. Tiene la responsabilidad de planificar una transición ordenada en el partido y diseñar la acción de oposición desde el puesto que él decida, que puede ser ninguno. El medio plazo está incluso lejos un día después de una derrota.