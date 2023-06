El pleno del Tribunal Constitucional ha dado su visto bueno definitivo a las fórmulas imaginativas con las que los diputados, la mayoría de ellos independentistas, han ido jurando o prometiendo la Constitución para obtener su escaño en el Congreso de los Diputados, casi todos ellos con la coletilla de "por imperativo legal". Lo ha hecho al resolver el recurso presentado por el PP contra las fórmulas utilizadas en mayo de 2019 por el presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, y otros tres compañeros de banquillo que también acabaron condenados en la sentencia del 'procés'.

El Constitucional ha establecido que la aceptación de las fórmulas de acatamiento de la Constitución añadidas a la expresión sí juro o sí prometo no limitan el derecho de representación política del resto de los diputados. En la deliberación no ha participado el magistrado Juan Carlos Campo porque se abstuvo del conocimiento de este asunto. Han anunciado voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel.

El encargado de inaugurar el turno de los juramentos diferentes fue Junqueras, quien prometió la Constitución "desde el compromiso republicano, cómo preso político y por imperativo legal". Luego le siguieron Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull. El primero utilizó la fórmula: "Desde el compromiso con el diálogo y la lealtad al mandato del 1-O, como preso político, lo prometo". "Como preso político y con lealtad al mandato democrático y al pueblo de Catalunya, por imperativo legal, lo prometo", fueron las palabras que eligieron Josep Rull y Jordi Turull. Los cuatro fueron suspendidos de funciones cuatro días después al haber sido procesados por el delito de rebelión, aunque luego se les condenó por sedición.

Junqueras: Desde el compromiso republicano, cómo preso político y por imperativo legal, sí prometo. pic.twitter.com/qMqb1xhDyK — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 21 de mayo de 2019

Dos recursos

Tanto el PP como Ciudadanos recurrieron la decisión de la Mesa del Congreso de aceptar estas fórmulas y ahora el Constitucional, al resolver el primero de ellos, les ha dado carta de naturaleza. Aunque el pronunciamiento se refiere a la legislatura más corta de la historia española, debido a la repetición de las elecciones, después de que Pedro Sánchez no pudiera formar gobierno, el criterio fijado ahora por el Constitucional se extenderá a todas las demás, en las que se haya podido usar palabras poco usuales, y las futuras.

Ello supone el espaldarazo definitivo del patrón de las distintas fórmulas utilizadas en distintas legislaturas para jurar o prometer la Constitucional, trámite imprescindible para tomar posesión del escaño obtenido en las urnas. De hecho, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, respondió a una carta del PP en la que le pedían que prohibiera este tipo de prácticas diciendo que no lo haría, porque su obligación era cumplir el Reglamento de la Cámara.

Entre las fórmulas que se han escuchado en el Congreso, en función del grupo parlamentario al que pertenecía el diputado, figuran: "Por la democracia y los derechos sociales" fue por la que optaron parlamentarios de Unidas Podemos; "por España", el presidente de Vox, Santiago Abascal, o el "por imperativo legal" de los nacionalistas del PNV o los independentistas de Bildu, Esquerra Republicana (ERC) o Junts.