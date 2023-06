La consejería de Oltra dijo a la Fiscalía que no notificó los abusos por falta de credibilidad

La jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad comunicó a la Fiscalía de Menores en un escrito fechado el 14 de agosto de 2017 que ante la primera denuncia sobre los abusos de un monitor, exmarido de Mónica Oltra, que verbalizó la menor tutelada por la Generalitat valenciana, "no se apreció ningún indicio a partir del cual poder determinar que lo manifestado por la adolescente hubiese ocurrido realmente", por lo que "no se consideró necesario realizar más actuaciones".

El escrito dirigido a la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Valencia es uno de los correos que intercambiaron la jefa de servicio de infancia, investigada en la causa de Instrucción 15, y uno de los asesores de la vicepresidenta Mónica Oltra, incluido en el primer informe de la Policía Judicial sobre el que se ha levantado el secreto del sumario.

Este primer análisis policial ha investigado los correos intercambiados por los doce asesores que conformaban el gabinete de Mónica Oltra, vicepresidenta, portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, entre el 4 y el 20 de agosto de 2017, según las fechas acotadas por el Fiscal y el magistrado del Juzgado de Instrucción 15. Sobre este primer informe el coportavoz de Compromís Alberto Ibáñez destacó que ratifica lo que ha defendido Mónica Oltra siempre en la cámara regional, en los medios de comunicación y en los tribunales "era verdad". "Es doloroso conocer lo que ya sabíamos ocho meses después; no podemos estar contentos ante una situación de injusticia", indicó a la agencia Efe Ibáñez, quien añadió que, pese a todo, el hecho de que "hoy haya más gente que ayer que conozca que efectivamente lo que sostuvo Oltra y Compromís era verdad" supone "una esperanza nueva". En opinión del también ex secretario autonómico de la Generalitat, es "vital" que los demócratas repiensen "cómo defender a los liderazgos de izquierdas ante los ataques de la extrema derecha, y que estas estrategias no pasen por los sacrificios personales, sino por la resistencia colectiva". Ibáñez resaltó que el informe policial supone "un paso más" para ratificar que Oltra "ha luchado siempre por los más vulnerables" y que había "una persecución política y mediática contra una persona que construía una mayoría social que permitió en 2015 un Gobierno de progreso".

Aunque cabe recordar que existe una segunda pieza separada que aún sigue secreta. En ella la Brigada Provincial de la Policía Judicial ccederá a los correos electrónicos que intercambiaron los 16 acusados en varias fechas acotadas de 2017 (cuando se denunciaron los hechos en febrero, abrió diligencias la Fiscalía en julio y se inició el expediente informativo en Igualdad en agosto). Y también en 2019, cuando se dictó la primera sentencia condenatoria al monitor y exmarido de la exvicepresidenta, Mónica Oltra, y en junio de 2020 cuando se dictó la segunda condena al monitor, ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y a la espera de un recurso de casación ante el Supremo.

En el correo que remite la jefa de servicio de Infancia a un asesor de Oltra el 14 de agosto a las 13:25, se incluye el mensaje: "Te envío el escrito que vamos a mandar a Fiscalía por si quieres modificar o añadir algo". No consta que hubiera respuesta. En el escrito dirigido a la Fiscalía de Menores, la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad comunica sobre la menor con un expediente de protección desde 2008 que "la incidencia ocurrida el pasado mes de febrero" no se notificó a a pesar de los pasos que se dieron.

La jefa de servicio señala que "la directora del centro [Niño Jesús] notificó lo ocurrido y aseguró haber establecido inmediatamente los protocolos que tienen determinados para ello". Y, además, "desde el Servicio de Infancia y Adolescencia e Igualdad de esta dirección territorial se concertó una entrevista entre la psicóloga y la menor, con el fin de indagar sobre tales hechos". Y concluía la responsable que "de la información que se desprendió, tanto de dicha entrevista como de las conversaciones de la directora del centro con el psicólogo y director del Comité Antisida, no se apreció ningún indicio a partir del cual poder determinar que lo manifestado por la adolescente hubiese ocurrido realmente, no se consideró necesario realizar más actuaciones".