Ara Més y Sumar ya han firmado el preacuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales del 23 de julio después de semanas de negociaciones. La propuesta deberá ser ratificada por la asamblea ecosoberanista esta misma tarde a las 19 horas, aunque no hay visos de que la respuesta vaya a ser negativa. Fuentes de Ara Més explican que ha sido una negociación "muy beneficiosa" en la que han podido pactar exigencias que consideraban fundamentales como que la coalición balear sea la marca referente, un programa centrado en la agenda balear o autonomía política en el Congreso de los Diputados para conseguir avances de calado para Baleares.

En el acuerdo también se establece que el candidato será el hasta ahora senador autonómico Vicenç Vidal, quien ha llevado las riendas de la negociación junto a su equipo. Su etapa en Madrid, donde ha tejido alianzas importantes con perfiles clave del proyecto de Yolanda Díaz como Íñigo Errejón, ha facilitado el entendimiento entre las partes.

Desde Ara Més apuntan que el principal objetivo de la coalición con Sumar es el de crear un gran bloque de izquierdas en clave confederal donde los diputados y diputadas de cada territorio tengan libertad de voto y destacan que la coalición será "el verdadero voto útil" de izquierdas para hacer políticas progresistas para las islas.

Podemos es una incógnita

Madrid decidirá el futuro de Podemos en Baleares. Mientras la cúpula del partido a nivel estatal sigue negociando con el equipo de Sumar, la dirección autonómica espera el visto bueno para decidir si se integran. Aunque la situación en las islas se ha complicado después de que Ara Més -Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa- hayan llegado a un acuerdo con Sumar para concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Este movimiento, cuyas negociaciones han sido muy positivas para los ecosoberanistas, no ha gustado a los líderes de Podemos en las islas porque consideran que Díaz ya ha elegido a un socio prioritario.