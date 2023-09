Fin de ciclo y a otra cosa. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha despedido del cargo entre lágrimas en la que fue su intervención más corta y "más difícil" de una legislatura marcada por la pandemia. "Siempre se pueden hacer las cosas mejor, aunque en cualquiera de los casos ha sido un honor", ha dicho a duras penas con la voz entrecortada antes de cerrar una sesión plenaria en la que no ha habido ni debate ni discusiones, sino que se ha convertido en un adiós para los 18 de los 31 concejales que no continuarán en la próxima legislatura. También para Azcón, que cambia de casa para presidir el Gobierno de Aragón.

Deja en buenas manos el consistorio --dicen en el PP, claro-- porque va a ser Natalia Chueca su sucesora en el cargo, la que él mismo eligió para revalidar la Alcaldía. Este mismo sábado tomará posesión como alcaldesa y se convertirá en la segunda mujer en hacerlo. La segunda del PP.

Este pleno de despedida es un ritual en la casa consistorial. Un encuentro que sirve para dar las gracias y pedir perdón por las salidas de tono que a veces se producen en "el fervor del debate". También para mostrarse el cariño que, en realidad, se tienen unos y otros por mucho que discutan en público, y lanzar algún que otro zasca.

El 'zasca' a Podemos desde Podemos

El de este miércoles lo ha protagonizado la concejala de Podemos, Amparo Bella, que no ha tenido reparos a la hora de hablar de "la invisibilidad, los ninguneos, las zancadillas, desprecios e insultos en el ruedo público y en los propios grupos municipales". "Si hubiera un metoo de la política institucional seríamos muchas las que hablaríamos de ello", ha asegurado Bella, que ha admitido públicamente lo que ha sido un secreto a voces, que su relación con su compañero de formación, Fernando Rivarés, "ha sido singular".

A diferencia de Rivarés, que acaba de perder las elecciones del 28M (Podemos se ha quedado sin representación en el ayuntamiento), Bella ha hecho autocrítica y ha admitido que al partido "le toca reflexionar porque algo no habremos hecho bien", a tenor de los resultados electorales. Un reflexión obligada, ha dicho, si se quiere recuperar "la esperanza para sumar sin excluir".

Adiós a la figura del cambio

El pleno ha servido para despedir a la que ha sido la figura por excelencia del cambio, ese que exigió el movimiento 15M. El excalde Pedro Santisteve deja paso a nuevas caras y se retira de la vida política después de haber hecho historia, rompiendo el bipartidismo y llegando a la Alcaldía para colocar los cimientos del cambio junto a Luisa Broto y "el comandante" Alberto Cubero.

"Las instituciones se impregnan de los cambios que le aportan los gobierno", ha afirmado Santisteve en un discurso en el que ha destacado la importancia de dejar a un lado "la toxicidad de los debates para dignificar el quehacer político".

"Trajimos aire fresco", ha recordado con orgullo Santisteve, que ha aviasdo que en ZeC seguirán trabajando para defender los servicios públicos y combatir las privatizaciones. Dan "un paso al lado, no atrás", como ha dicho Broto, que ha animado a la bancada de la izquierda a "defender" los derechos sociales.

Por su parte, Cubero, que ha recordado que vino a demostrar "que las instituciones son un espacio donde visualizar las contradicciones de la sociedad y trasladar la situación de la mayoría social trabajadora" se marcha satisfecho, "con más antecedentes judiciales y las ideas más claras".

Los ex de Cs, contra Cs

Los ex de Cs también intervinieron y no desaprovecharon la ocasión para lanzar algún que otro dardo a su expartido. "Siempre hemos sido leales a los principios y los compromisos adquiridos con los zaragozanos", ha afirmado Javier Rodrigo.

Si algo han destacado todos y cada uno de los miembros del Gobierno actual fue su "unidad". Como si de una directriz se tratara, los 14 presumieron de la excepción de este equipo, que yendo en coalición se ha mantenido unido "por mucho que hayan intentado dividirnos o enfrentarnos", ha dicho María Navarro, que también cambia de casa y se trasladará al Pignatelli junto a Jorge Azcón.

El alcalde y futuro presidente de Aragón protagonizó la mayoría de las alabanzas. "El líder", lo han llamado varios de sus compañeros de Gobierno. "Has potenciado competencias que no sabía que tenía y que en ocasiones me han llevado al límite", ha confesado Carolina Andreu, que se retira de la vida política.

En la bancada del PSOE, Antonio Barrachina ha admitido su interés por haber continuado otra legislatura más, "pero los órganos de mi partido no lo han considerado", ha lamentado durante su discurso de despedida. Con la sonada ausencia de Ignacio Magaña, entre los concejales del PSOE salientes se mencionó el nombre de Pilar Alegría en más de una ocasión, la que fue cabeza de lista y la que confió en ellos.

Su sucesora Lola Ranera, quiso poner en valor "la vocación de lo público" que tienen todos los que deciden meterse en esto de la política que, como dijo Cubero, "cansa".