"No hay ni pactos ni acuerdos ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia de género", ha sentenciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, echando en cara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sus pactos con Vox y unas declaraciones realizadas este lunes en las que minimizaba la condena por violencia machista al candidato de la ultraderecha a la Generalitat Valenciana en el 28M, Carlos Flores, achacándolo a "un divorcio duro". En este sentido, Rodríguez ha lamentado que estas actitudes supongan "retroceder 20 años".

"Está claro que hace falta seguir profundizando y avanzando en políticas de igualdad cuando hay dirigentes políticos que las niegan o que las justifican", ha subrayado la también ministra de Política Territorial tras la reunión del Consejo de Ministros. Rodríguez ha señalado que las posiciones esgrimidas por PP y Vox suponen volver a antes del 2003, cuando se aprobó la ley contra la violencia de género. Según ha dicho, antes de la aprobación de aquella norma "se entendía que la violencia de género era algo que pasaba en cada casa".

Rodríguez ha asegurado que los pactos entre el PP y Vox y el cuestionamiento que se está haciendo en varios gobiernos autonómicos, así como en numerosos municipios en los que ambos partidos están eliminando las concejalías de igualdad, "merecen no solo la preocupación del Gobierno sino una preocupación social". Así, ha recordado que está en juego la "unanimidad que existía en la política española en ese pacto contra la violencia de género para combatirla".

La ministra portavoz también ha echado por tierra el argumentos empleado por Feijóo de que la lucha contra la violencia machista no se menciona en los acuerdos con Vox porque "es una obviedad". "Si uno decide que no hay que hablar de ello porque es obvio a lo mejor lo que quiere decir es que como es obvio no hay que ponerle recursos", ha concluído.

La lona de Vox

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el responsable de Interior, Fernándo Grande-Marlaska, también ha sido preguntado por una lona que ha desplegado Vox en el centro de Madrid y en la que se puede ver cómo los símbolos del feminismo o del colectivo LGTBI son arrojados a la basura. "La gravedad es manifiesta y son esas conductas donde se pone en tela de juicio al diferente, la defensa y la riqueza de la diversidad y el encontrar un espacio seguro para todos los ciudadanos. Eso es todo menos generar convivencia", ha criticado.