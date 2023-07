"Cuando PP y Vox suman, gobiernan y España retrocede"

Desde el pasado 29 de mayo, Pedro Sánchez mide con más cautela que nunca cada uno de sus pasos. Cada palabra, cada fotografía, cada gesto, cada indumentaria está avalada por sus asesores y pasada por el filtro de su instinto. Juega de nuevo a la contra. Tiene tal seguridad que algunos podrían confundir con una actitud algo altiva. Pero lo cierto es que, en esta entrevista en dos entregas –mañana se publicará la segunda–, se arremanga y defiende a capa y espada su obra de gobierno.

–Nos ha tenido a todos despistados, convencidos de que no habría elecciones durante la presidencia europea. ¿Por qué estamos haciendo una entrevista electoral a las puertas de la presidencia europea y de las vacaciones?

–A mí se me pueden criticar muchas cosas, pero no que no doy la cara y que no asumo los resultados. El 28 de mayo se vio claramente que había una híper movilización de la derecha y la ultraderecha del Partido Popular y Vox; en el Partido Socialista se vio un ligero retroceso que no se corresponde con la pérdida de poder institucional que ha tenido y que ha sido consecuencia de la disgregación que hubo en los partidos políticos a su izquierda. Con lo que tenemos por delante, es muy importante que España clarifique qué dirección debe tomar. Estamos viendo un retroceso en la conversación pública de veinte años. En 2004, se aprobó la primera Ley de Violencia de Género con una administración socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy estamos viendo al frente de instituciones muy importantes, tanto de gobiernos autonómicos como de parlamentos autonómicos y municipios, un retroceso de veinte años atrás negando la violencia de género, negando la violencia machista e incluso prohibiendo las concentraciones tras asesinatos de mujeres, como se ha pactado por parte del PP y Vox en ayuntamientos .

–Las autocríticas respecto a los pactos con Bildu, ciertas expresiones del feminismo de sus socios… ¿son compatibles con repetir?

–Después del 28 de mayo, los españoles y españolas han visto dos cosas que se han clarificado. Una es que el PP y Vox, que Feijóo y Abascal ahí donde puedan, gobernarán conjuntamente, es una incógnita que queda despejada. Y dos, que a la izquierda del PSOE ha habido un proceso de vertebración en torno a la persona de Yolanda Díaz y a este partido que se llama Sumar. Empezamos la actual legislatura con Pablo Iglesias como vicepresidente y la hemos acabado con Yolanda Díaz como vicepresidenta. Con un PP que pactaba con Ciudadanos y acabamos con un PP que pacta con la ultraderecha. Lo importante , lo relevante no es tanto la ultraderecha, sino la ultraderechización del PP. Durante estas semanas lo que estamos viendo es un tráiler de una película tenebrosa.

–Repetirá con Sumar, por supuesto, ¿con Bildu y con Esquerra?

Hemos aprobado doscientas leyes que han representado doscientas conquistas sociales para distintos colectivos. España no se merece emprender una agenda de regresión y de retroceso de veinte años atrás, cuando lo que tenemos por delante es la culminación y la consolidación de estas doscientas reformas que hemos emprendido. El entendimiento con Yolanda Díaz va a ser mucho más fácil y el gobierno de coalición va a funcionar mejor . Hemos aprobado estas doscientas leyes y cada una ha sido una batalla parlamentaria. Hemos aprobado una reforma laboral donde Esquerra y Bildu, por citar dos de estas formaciones políticas, votaron en contra y busqué votos hasta debajo de las piedras. Y tuve que contar hasta incluso con ese golpe de suerte de un diputado del Partido Popular que se equivocó y votó a favor.

–¿Será posible debatir sobre esto en la campaña?

–Tratan de cambiar la conversación y se inventan el sanchismo y hablan de que Sánchez o España, eso significa, según sus promotores, que aquellos que no votemos a Feijóo o Abascal, somos la anti España. Aquí todos somos España.

–Sé que es anatema para su equipo de campaña, pero si Vox da el miedo que usted dice, ¿por qué no pacta con el PP?

–El PP nos ofrece un pacto bien curioso. Y es que siempre gobierne el PP. Entonces, si es primera fuerza política, nosotros tenemos que abstenernos para que no gobierne con la ultraderecha, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Y si el PP es segunda fuerza política, como ha ocurrido en Extremadura, entonces la primera fuerza política que es el PSOE se tiene que abstener para que el PP no gobierne con Vox. Esto es algo que lleva ocurriendo estos últimos cinco años.. El problema es que el PP no ha reconocido la legitimidad del PSOE para gobernar el país y ha buscado todo tipo de excusas. En Extremadura ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir, aunque Feijóo lo negaba y lo negaba: cuando PP y Vox suman, gobiernan. Y cuando gobiernan, España retrocede. Tomemos buena nota.

–En Barcelona y en Vitoria sí que ha sido posible…

–Y en Pamplona. Y es que no es importante el con quién. Lo importante es el para qué, y el para qué se llama salario mínimo, el para qué se llama revalorización de las pensiones, el para qué se llama una apuesta por la energía verde, el para qué es una apuesta rotunda por la igualdad de género entre hombres y mujeres. El para qué es una reforma laboral que ha hecho que hoy tengamos casi 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y que uno de cada dos contratos sea fijo. El para qué son las políticas que tenemos que consolidar y culminar esta próxima legislatura. Me parece que todo esto es un enorme ejercicio de cinismo que tiene que llevarnos la mayor movilización posible el próximo 23 de julio, para poder consolidar esos avances .

–En las cifras económicas, que son positivas, hay una piedra en el zapato que es la inflación. Esta misma semana han vuelto a reducir el IVA de los alimentos.

–En primer lugar estamos cuadruplicando el crecimiento económico de Europa, estamos teniendo unas cifras de empleo históricas. En estos cinco años ha habido dos millones más de afiliados y afiliados a la Seguridad Social. Dos. Reindustrialización. Modernizando nuestro tejido productivo. Y tres, redistribución de ese crecimiento entre la mayoría social de nuestro país, con políticas públicas vinculadas con el Estado del Bienestar como la subida del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las pensiones.

–¿Se pueden seguir estos desequilibrios con dinero público con el horizonte del regreso de las reglas fiscales en la Unión Europea?

–Sobre la inflación, el Gobierno de España ha desplegado una política económica y de ayudas de entorno a 45.000 millones desde que empezó la guerra. Ahora mismo, si uno compara cuáles son los niveles de inflación que tenemos los distintos países europeos, España está entre las naciones con inflación más baja junto con Bélgica y Luxemburgo. Es la principal economía europea en dimensión, con la inflación más baja. Esto nos está permitiendo ganar competitividad con la política energética. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es continuar con esta política de ayudas y de amortiguar los efectos que está teniendo el alza de los precios.

–Para los socialdemócratas clásicos hay medidas de este Gobierno heterodoxas (el impuesto sobre el incremento de ingresos de las empresas o la intervención de los precios del mercado de alquiler). ¿Son medidas que el PSOE hubiera tomado gobernando en solitario?

–Si uno analiza con datos objetivos, cuál ha sido la política de este gobierno con las empresas, desde las más pequeñas, las microempresas o los trabajadores autónomos, a las más grandes han percibido los beneficios de nuestra política económica con la pandemia a través de los ertes, de los créditos ICO o de las ayudas directas a los autónomos. Al PP de hoy no le gusta el PSOE de hoy, como al PP no le gustaba el PSOE de Zapatero, ni tampoco el PSOE de Felipe González. Estoy haciendo lo mismo que hicieron Felipe y José Luis: impulsar una agenda de transformación y de conquistas sociales. Es lo que he hecho y creo que ahí están los resultados. Hoy tenemos la desigualdad más baja desde la crisis financiera, cuando hemos sufrido dos shocks de una capacidad disruptiva enorme, como es una pandemia y una guerra a las puertas de Europa. Tenemos casi 21 millones de afiliados y afiliados a la Seguridad Social, tenemos un salario mínimo que representa el 60% del salario medio en nuestro país, hemos reconstruido el Pacto de Toledo revalorizando las pensiones conforme al IPC. En definitiva, estamos haciendo una política de modernización de nuestra economía y de reindustrialización, de impulso al crecimiento económico con calidad en el empleo y de redistribución de esa riqueza entre la gente de a pie. Y además, esa justicia social la vinculamos con un elemento fundamental, clásico de la socialdemocracia, que es la justicia fiscal.

–¿No chocan en esto con la UE?

–El impulso que queremos dar en la presidencia española en este segundo semestre del año es que acabemos con ese dumping fiscal. Y las empresas españolas no se vean incentivadas a deslocalizarse como consecuencia de que tienen un impuesto de sociedades más bajo. Según los datos que estamos manejando, como consecuencia de la elusión fiscal, se pierde un punto y medio del PIB europeo y eso representa toda la política pública que hace Europa, por ejemplo, en un elemento tan trascendental como es la política de vivienda protegida, que es para mí la gran causa nacional que tenemos que impulsar durante los próximos cuatro años.

–¿Y el tema del señalamiento?

– Yo no lo voy a hacer nunca, ni con los medios de comunicación ni con las empresas. Sí, por supuesto, he puesto sobre la mesa una descompensación que existe en el panorama mediático de nuestro país, claramente hacia la orientación conservadora, que no obedece a la realidad sociológica de nuestro país. Y, evidentemente, creo que lo que hay detrás de esa orientación conservadora son una serie de intereses económicos claros que no digo que no sean legítimos, pero que no obedecen al interés general El que se haya visto en tertulias defender, sin ningún tipo de rubor, el que una gran empresa se marche de España porque quiere pagar menos impuestos, me parece que es una prueba evidente de lo que estoy diciendo y que no conecta además con el sentir mayoritario de nuestra sociedad. Fíjense, dos de cada tres ciudadanos están de acuerdo, por ejemplo, con los impuestos que hemos creado a grandes fortunas, a las grandes energéticas y a las entidades financieras. Pero la derecha no habla de eso. La derecha de lo que habla es del malvado Sánchez, de un monstruo de siete cabezas, de una burbuja que han creado de maldad, de mentiras y de manipulaciones y que han ido inflando durante estos últimos años. Es mi deber, no solamente el proponer lo que tengo que proponer para los próximos cuatro años, que es lo que estoy haciendo y hacer balance sobre mi gestión en estos últimos cinco años, sino también denunciar esta burbuja.

–La próxima semana ya estarán en marcha los primeros gobiernos autonómicos con Vox, ¿qué hará el Gobierno ?

–Estamos en un estado compuesto, y por tanto, lo que vamos a hacer es siempre garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución y de las leyes estatales. Tendremos un retroceso que trataremos de suplir de otras maneras. Es lo que nos jugamos el 23 de julio.