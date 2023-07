03·07·2023 19:17

Feijóo admite por primera vez que meterá a Vox en su Gobierno si necesita su 'sí' a la investidura

Alberto Núñez Feijóo desveló este lunes una de las incógnitas que arrastraba esta larga campaña de las elecciones generales que oficialmente empieza el viernes: por primera vez, el líder del PP ha admitido que incluirá a miembros de Vox en el Gobierno central si necesita el 'sí' de los diputados de Santiago Abascal para ser presidente de España. En una entrevista en 'El Mundo', afirma: "Si le tengo que pedir a Vox el 'sí', lo lógico es que forme parte de mi Gobierno. Si no le tengo que pedir el 'sí', lo lógico es que no forme parte". El comentario lo hace ante una pregunta sobre el "cambio de discurso", el viernes pasado, de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola. Después de repetir de manera rotunda durante meses que no gobernaría con Vox por su discurso xenófobo y contra la lucha contra la violencia de género, Guardiola ha cedido y les ha prometido una consejería en su futuro Gobierno.