“Nos van a matar a todos, lo pone el Corán y tal, pero tranquilos, no es delito de odio, ni racismo ni nada de eso. Son 'expresiones lógicas de ira', que me lo ha dicho un progre”. Este comentario a un vídeo que se hizo viral en redes sociales eleva a categoría unas amenazas proferidas ante las cámaras por un africano exaltado en los disturbios de Nanterre (Francia). Formuló el comentario, el pasado sábado, sin ambages y ante 12.000 lectores en Twitter, Josema Vallejo.

El uso, o abuso, de la libertad de expresión, aún para sembrar inquietud sobre los inmigrantes musulmanes, no tendría mucho más de particular si Vallejo no uniera a su condición de guardia civil en la reserva y presidente de la plataforma radical Policía SXXI la de candidato de Vox al Congreso por Huesca.

El chirriante "nos van a matar a todos" de este político ya en campaña es una gota en medio del aguacero de mensajes desestabilizadores en redes sociales. Desde el pasado fin de semana cae sobre un público principalmente formado por agentes de los cuerpos de seguridad y votantes de Vox, que son el grueso de los seguidores de los perviles de Twitter y Facebook que repican estos mensajes. El fenómeno ha atraído la atención de expertos policiales consultados por este diario, en previsión de que su amplitud pueda abonar el terreno para posibles altercados xenófobos en España en plena campaña electoral.

Un síntoma que acredita este temor no se ha hecho esperar. Este martes, tras el asesinato de Concha, una comerciante de 61 años apuñalada por un atracador en el barrio madrileño de Latina, han florecido en Madrid pintadas ultras afirmando: "La inmigración mata". No se sabe aún si el autor es extranjero. El letrero también se ha hecho viral, más o menos por los mismos canales que llevan la agitación por los disturbios franceses.

"Estamos preparados"

Los desórdenes que en Francia llevan encadenando seis noches de violencia desde que el joven Nahel M. fuera abatido por el disparo de un policía son el pretexto. Y entre los emisores, algún epígono de la extrema derecha española como Daniel Esteve, líder de Desokupa, la entidad mitad plataforma de activismo xenófobo y mitad empresa de intermediación en casos de ocupaciòn que se ha hecho famosa en toda España a base de vídeos en redes sociales, escenas de tensión callejera y entrevistas críticas y acríticas en televisión.

En forma de “comunicado oficial”, decía Esteve a el pasado lunes a 48.000 lectores: “Si en Espana pasa lo mismo que en Francia estaremos preparados. Desde el segundo uno. No vamos a permitir que secuestren a nuesrro país y a nuestras familias. España no se toca".

Las campañas de desinformación o desestabilización precisan de una cámara de eco, perfiles en redes sociales que repican lo dicho por un emisor para que, a fuerza de repetir su mensajemiles de veces, este adquiera apariencia de verdad, paralela a una gran difusión. Y en este caso la reverberación de la agonística advertencia de Estreve llegaba a un grado máximo en la tarde de este lunes, redifundido por Capitán Bitcoin, cuenta muy seguida por miembros de base de las Fuerzas de Seguridad del Estado. “El líder de Desokupa lanza un mensaje a tenor de los disturbios en Francia, advirtiendo de que si ocurre en España será uno de los que organicen grupos armados de defensa", interpretaba el mencionado tuitero.

No es solo cosa de espontáneos y atolondrados. En esa misma jornada, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, llevaba a un máximo de 48.000 seguidores una foto apócrifa de un inmigrante subsahariano supuestamente apretando contra el suelo con sus rodillas el cuello a un policía. Los comentarios que granjeó su tuit entre sus seguidores son en algunos casos irreproducibles, pues se adentran directamente en el terreno del delito de odio xenófobo.

El día anterior, en una visita al mercado tarraconense de Bonavista, el líder de Vox, Santiago Abascal -quien aprovechó la visita para responder a las declaraciones de Pedro Sánchez a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica- avisó de que "lo de Francia está a punto de convertirse en una guerra civil".

Asunto interno

El de la intoxicación entre servidores de la seguridad pública es un fenómeno similar al vivido previamente en la Hungría de Viktor Orban, en Estados Unidos en el final de la etapa Obama o en Italia más recientemente. En Francia, como adelantó Europa Press el pasado 28 de junio, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha ordenado que se investigue a un sindicato policial de extrema derecha, France Police, por haber justificado públicamente la muerte de Nahel.

Esta semana, los mismos canales que están difundiendo la islamofobia y la xenofobia en redes sociales en España, celebraban un comunicado de los sindicatos franceses UNSA Police y Alliance Police Nationale que concluía: "Hoy la Policía está en combate porque estamos en guerra".

Quizá por su vecindad con la libertad de expresión y los derechos de participación política, ni en la Policía ni en la Guardia Civil se comenta oficialmente la infiltración en esos cuerpos de eslóganes virulentos a través de narrativas neofascistas y xenófobas, pero los expertos consultados admiten como una evidencia su popularidad entre agentes. En España, de momento, no es un caso para Asuntos Internos.

Asunto externo

Los agentes consultados monitorizan, también en esta ocasión, la actividad de los habituales repicadores de desinformación rusa por el flanco de la ultraderecha. Entre ellos, el comentarista político César Vidal, que se muestra "pasmado de la debilidad de Putin que sofocó un cuartelazo en 24 horas y de la fuerza del globalista Maricron al que le incendian Francia sin que sea capaz de extinguir las hogueras", según ironizaba en Twitter el pasado día 30.

La comparación de la neutralizada rebelión de Wagner con las extendidas algaradas raciales en Francia es una de las dos narrativas prorrusas principales identificadas en la Seguridad del Estado. El argumento se repite prácticamente en todos los países de la UE que tienen contingentes significativos de inmigrantes.

La otra narrativa consiste en comparar una idílica sociedad en Polonia, fotos de jóvenes blancas paseando por calles sin apenas inmigración, con las de los banlieues en llamas de Francia. Y en ambas, una repetición sostenida de alusiones a una guerra civil, en la que participa esta semana otro habitual de la corriente, Enrique Refoyo, difusor en España de las tesis de Alexander Duguin, el ideólogo ultranacionalista de cabecera del presidente ruso.

Quizá toda esta campaña no habría sido tan virulenta si Francia hubiera seguido este consejo: "Macron ha dicho varias veces que está del lado de Ucrania. Puede que sea el momento de poner fin a esta diarrea verbal y ponerse del lado de Francia". El autor del aserto es la mano derecha de Putin Dimitri Medvedev.