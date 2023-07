Tras la celebración del penúltimo pleno del actual mandato en la Diputación de Alicante, el presidente de la institución provincial, y futuro jefe del Consell, el popular Carlos Mazón, ha anunciado que dimitirá como máximo dirigente de la Diputación el próximo miércoles 12. El alicantino también ha confirmado que, salvo un giro inesperado a estas alturas, el pleno de las Cortes Valencianas en el que se le investirá como presidente de la Generalitat Valenciana se celebrará 24 horas después, el día 13. Este será uno de los principales asuntos que el propio Mazón abordará en la tarde de este jueves con la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, de Vox, con la que tiene programada una reunión que dará comienzo a partir de las 17.30 horas.

Reunión

El próximo presidente de la Generalitat en virtud del pacto de gobierno PP-Vox ha explicado que "hasta que no acuda" esta tarde a la reunión con Massó, que es quien "establece los plazos", no lo puede confirmar. En declaraciones a los periodistas, ha manifestado que, ante esta previsión, dimitirá como presidente de la Diputación de Alicante el día 12 en un pleno extraordinario en el que Ana Serna asumirá la Presidencia de la corporación provincial. "El día 12 dimitiré como presidente de la Diputación porque no puedo agotar la legislatura, ya que el día 13 entiendo que está previsto el pleno de investidura", ha señalado Mazón, que, no obstante, ha matizado que "hasta que no acuda hoy a la llamada de la presidenta de las Cortes" no sabrá cuándo se producirá ese pleno de investidura.

Asimismo, Mazón también ha señalado que, de acuerdo con su información, "en un día podría celebrarse íntegramente ese pleno", aunque ha insistido en que es algo que corresponde decidir a la presidenta de las Cortes. En este sentido, ha avanzado que, previamente a ese pleno, dimitirá como presidente de la Diputación de Alicante para no incurrir en "ninguna posible causa de incompatibilidad y, sobre todo, por higiene y por respeto democrático". "Quiero hacerlo así, no quiero luego tener que someterme a un informe jurídico, ni quiero acumular nada. Creo que la higiene y el respeto, nada menos que a una investidura a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, merece también un mensaje de respeto institucional", ha sostenido. "Con todo dolor de mi corazón, le diré adiós a esta preciosa casa unos días antes de lo que a lo mejor estaba previsto", ha expresado Mazón, quien ha apuntado "casi con emoción" que el de este jueves ha sido su penúltimo pleno en la institución provincial.

Altos cargos

Mazón ha asegurado este jueves que contempla mantener a los altos cargos del actual Consell que estén "en medio de transacciones o reuniones importantes" para atar inversiones a la Comunidad Valenciana, puesto que para él las inversiones son "política de Estado". "Si hay altos cargos que en estos momentos están en medio de transacciones importantes, van a ser muy bienvenidos, y si estimamos que pueden ser positivos, lo vamos a hacer. De hecho, a algunos de ellos ya le hemos hecho alguna oferta en firme para poner por encima el interés de la Comunidad", ha afirmado Mazón Así, ha destacado que la política de inversiones es "política de Estado y está por encima de cualquier otra reflexión" y ha incidido en que así lo han hecho en la Diputación de Alicante, institución que él preside, con el turismo: "Y política de Estado significa que tiene que estar fuera de la controversia, fuera del debate y fuera de toda duda", ha resaltado.