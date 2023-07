10·07·2023 20:26

Feijóo ampliará la responsabilidad de frenar a Vox: "Evitar la coalición no está solo en manos del PP"

En dos semanas la incógnita estará resuelta. Y Alberto Núñez Feijóo confía en irse a dormir el 23 de julio por la noche sabiendo si tendrá un Gobierno en solitario. Que los resultados sean “lo suficientemente claros”, apuntan en Génova —que no contemplan otro escenario más que ganar las elecciones— como para que no existan dudas. Mientras PSOE y Sumar afrontan una campaña de no agresión para movilizar a una izquierda a la que le costaba despegar tras el 28M, el PP se afana cada día por escapar del marco de los bloques y pretende ofrecer una cifra de escaños que generalice la responsabilidad de frenar la entrada de Vox en el Gobierno central. Lo hizo públicamente al hablar de superar los 150 diputados, muy por encima de los 122 que tienen ahora los socialistas y que también sería mayor al de PSOE y la plataforma de Yolanda Díaz juntos.