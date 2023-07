Clavijo brinda un 'pacto de Estado' sobre los grandes asuntos de Canarias

Fernando Clavijo estrenó este miércoles su versión 2.0. Son poquísimos los presidentes autonómicos que regresan al cargo tras un período de destierro en la oposición. Clavijo se incorpora así a una pequeña lista en la que figuran nombres como los del extremeño Guillermo Fernández Vara, el cántabro Juan Hormaechea –ya fallecido– y, por supuesto, el canario Jerónimo Saavedra. Cuatro años después de la disolución de su primer Ejecutivo –aquel que arrancó en 2015 gracias a un pacto entre CC y PSOE y que acabó en 2019 con los nacionalistas gobernando en solitario–, Clavijo retoma las riendas de la Comunidad Autónoma. En su último discurso antes del nombramiento oficial, el secretario general de Coalición Canaria lanzó una propuesta a todo el hemiciclo que en verdad tenía a los grupos de la oposición como principales destinatarios: un gran pacto de Estado. Un acuerdo de arriba abajo y de izquierda a derecha sobre esos asuntos vitales para el presente y el futuro del Archipiélago. Asuntos "estratégicos" –subrayó el nacionalista– que, sin embargo, no enumeró. No era necesario. Su idea y deseo es que todas las fuerzas políticas sean capaces de acordar un mínimo común múltiplo en cuestiones como la sanidad, la educación, las políticas sociales y, sobre todo, la defensa del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF) ante eventuales despistes y olvidos del Gobierno central de turno.

No en vano, el ya presidente del Gobierno de Canarias –lo es, como estaba previsto, gracias a los votos de los 38 diputados de CC (19), PP (15), la Agrupación Socialista Gomera (3) y la Agrupación Herreña de Independientes (1)– recordó la evidencia de que ni el suyo ni ningún otro ejecutivo podría resolver todos los problemas de la región en los cuatro años de legislatura. Por eso cree necesario ese gran pacto sobre los retos fundamentales de las Islas, esos retos que, por evidentes, no dependen de la interpretación partidista de cada cual. Se trata de fijar medidas comunes, indiscutibles y de largo plazo en materias "estratégicas" para que dentro de cuatro años –"esté quien esté, gobierne quien gobierne"–, el siguiente Ejecutivo pueda "coger el testigo". Y la materia más evidente es la defensa del Estatuto y del fuero en las Cortes Generales.

En estos años en la oposición, en los que Clavijo ha ocupado uno de los escaños reservados en la Cámara Alta para los senadores por designación autonómica, el líder de CC criticó en más de una ocasión una pretendida debilidad o dejadez de Ángel Víctor Torres a la hora de defender los intereses del Archipiélago frente a los del PSOE y el Gobierno de su correligionario Pedro Sánchez. Y este miércoles, de alguna manera, insistió sobre ello al pedir a todos los grupos parlamentarios un frente común "sólido, firme y sin fisuras" en defensa de los intereses de la región ante eventuales tentaciones centralistas.

Como Jerónimo Saavedra

Clavijo, que como también estaba cantado recibió los 32 votos en contra de los diputados de PSOE (23), Nueva Canarias (5) y Vox (4), es uno de los nueve hombres que han presidido Canarias en la etapa autonómica. Tras el histórico socialista Jerónimo Saavedra –que gobernó entre 1983 y 1987 para volver a ejercer el cargo entre 1991 y 1993, año en el que fue censurado por los nacionalistas y tuvo que dar paso a Manuel Hermoso–, el exalcalde de La Laguna se convierte en el segundo presidente que recupera tal honor después de pasar por el frío de la oposición. Este economista, que el mes que viene cumplirá 52 años y que luce muchas más canas que cuando en 2015 fue investido por primera vez, mantuvo este miércoles un tono mucho más sosegado que en la sesión vespertina del martes, cuando subió el volumen en el rifirrafe con Torres y el portavoz de NC, Luis Campos.

Al socialista Torres, su inmediato antecesor en el cargo y líder de la oposición y de la fuerza política más votada, le reconoció el trabajo de los últimos cuatro años y le garantizó que no va a desechar "las cosas que se han hecho bien". Clavijo aseguró que no ha regresado "para decir que todo lo que se ha hecho antes está mal" y les tendió la mano a los partidos de la oposición, o más bien al PSOE y a NC, ya que nadie en la Cámara quiere tener más relación con Vox que la del protocolario hola y adiós antes y después de los plenos. "Los gobiernos son efímeros", explicó el nacionalista. Lo hizo mirando hacia los sillones azules reservados para los miembros del Ejecutivo, esos en los que se sentaron por última vez los representantes del pacto de las flores. Y como son "efímeros" –continuó– convendría que todos, este y los que vendrán, compartan esos mínimos en asuntos como la lucha contra la pobreza o la sostenibilidad de los servicios públicos. O como dijo en román paladino: "No juguemos con las cosas de comer; seamos capaces de ponernos de acuerdo".

El nuevo presidente autonómico, que afirmó no ver "ningún adversario" en ninguna de las bancadas de la oposición, quiso aprovechar parte de su intervención para, de algún modo, insuflar confianza y esperanza en la consecución de los muchos retos que hay por delante, sobre todo en los grupos de los cuatro partidos que desde ya sostienen el Ejecutivo regional. Canarias, enfatizó, "no está condenada eternamente a padecer los mismos niveles de paro y de pobreza que la sitúan a la cola de Europa y no está obligada a aceptar con resignación que la renta de los hogares se distancie cada día más de la media nacional... Podemos y debemos cambiar una realidad que se ha convertido en una enfermedad crónica, no estamos atrapados en el tiempo", sentenció. Hasta Bill Murray en El día de la marmota –película que en España tiene ese menos atinado título de Atrapado en el tiempo– fue capaz de ir cambiando cosas poco a poco, recordó Clavijo, para escapar de un día condenado a repetirse hasta la eternidad. "Hay que acabar con la resignación y el conformismo", deseó.