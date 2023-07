15·07·2023 13:13

Almeida: "Hay que agrupar el voto en el PP"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en presencia del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en un acto en Villarrobledo, ha pedido "unificar y agrupar el voto en el Partido Popular", ya que, ha lamentado, por no hacerlo así, en esta región no hubo cambio. "No queremos que en España suceda lo que pasó en Castilla-La Mancha en las autonómicas".

También acompañado por la candidata del PP al Congreso por la provincia de Albacete y vicesecretaria de Estudios, Carmen Navarro, Almeida ha señalado que votar al PP "es el camino más corto y más directo" para propiciar este cambio.