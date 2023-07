17·07·2023 10:16

Feijóo vuelve a hablar de Correos

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que no pone en duda el sistema del voto por correo sino que su partido se hizo eco de las quejas de los sindicatos denunciando "desde hace muchas semanas que no tenían refuerzos suficientes para poder responder a la avalancha" de solicitudes ante las generales del 23 de julio. Dicho esto, ha confiado en que "nadie se quede sin votar" ante la posibilidad de que no le llegue el voto a su domicilio.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha explicado que el voto "no es un objeto postal" sino que es "un derecho constitucional y los carteros necesitan tiempo" para llevar a cabo su trabajo porque "es un tema complejo".