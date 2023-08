El PSOE en el Ayuntamiento de Toledo ha insistido este martes, tras denunciarlo ayer lunes, en que el equipo de gobierno del PP y Vox ha "censurado" la obra de teatro 'La infamia', de la periodista mexicana Lydia Cacho, que se iba a representar en los actos del día contra la violencia hacia las mujeres, y que lo ha hecho por una cuestión de ideología.

Al PSOE no le han convencido las explicaciones del equipo de gobierno, pero el PP, a través de la concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha reiterado que la obra no ha sido cancelada porque no estaba contratada y que se ha desechado porque, "ante la escasez de recursos, hay que priorizar".

Illescas, en declaraciones a los periodistas, ha asegurado que no hay censura ninguna ni cancelación de la obra, simplemente "había habido unas conversaciones, unos cruces de emails" y un "tanteo de mercado" ante las distintas actividades que se pueden realizar con ocasión del 25N.

Al llegar al Ayuntamiento de Toledo, ha agregado la concejal del PP, "nos hemos encontrado que esta obra no estaba contratada en ningún momento ni se había efectuado una retención de crédito suficiente y necesaria para acometerla". "Y hemos tenido que priorizar, ante la escasez de recursos" que "no son ilimitados".

Sin embargo, la socialista Ana Abellán, responsable de Igualdad del ayuntamiento hasta las elecciones de mayo, ha atribuido esta polémica a una cuestión "exclusivamente ideológica", ya que "sí había una partida económica de 7.400 euros para ofrecer esa representación", ha asegurado.

"Teníamos estudiado muy detenidamente la partida suficiente para esa actividad así como las actividades de la Escuela Toledana de Igualdad y los actos en torno del 25 de noviembre", ha comentado la responsable de Igualdad en la anterior legislatura, quien ha agregado que esta forma de actuar es "una constante de los gobiernos donde ha entrado la ultraderecha de la mano del PP".

'La infamia' había sido incluida en la programación del Teatro de Rojas por el anterior equipo de gobierno municipal que presidía la alcaldesa del PSOE Milagros Tolón, en este caso con la colaboración de la Concejalía de Igualdad, que había destinado y reservado una partida de 7.400 euros, ha precisado el grupo socialista.

Asimismo, ha señalado que Lydia Cacho es una periodista y activista mexicana que ha luchado durante toda su vida contra la violación de los derechos humanos y destapó la mayor red de pederastia de México, que en 'La infamia' denuncia la corrupción, los abusos, la violencia y el secuestro que sufrió por sus investigaciones.