A Manuel Cerdeira (PP), alcalde de O Irixo (Ourense) desde agosto de 2019, le quedan poco más de dos semanas en el cargo. El martes día 29 se votará la moción de censura que arrebatará a los populares, décadas después, el gobierno de este concello de la comarca de O Carballiño. Será la primera del mandato en Galicia. La futura alcaldesa, Susana Iglesias, líder de la agrupación vecinal Xuntos polo Irixo, creada un mes antes de las municipales, sumará sus tres concejales a los dos del PSdeG, encabezado por Iago Fariñas.

Los cinco de la alternativa permitirán una mayoría absoluta del cambio. Este viernes, los dos portavoces registraron la moción, cuya firmas ya están validadas por la secretaria. Susana Iglesias será la regidora durante tres años, hasta mayo de 2026, mientras que Iago Fariñas terminará el mandato 2023-27 como alcalde.

La futura alcaldesa: La censura es contra los cuatro años de un alcalde que tiene muy descuidado a O Irixo. Queremos gobernar para el pueblo, que son los que nos meten ahí

Los más de 1.300 habitantes del pueblo cambiarán de alcalde tres meses después de las municipales y unos sesenta días más tarde de la sesión de investidura que renovó a Cerdeira. Iglesias, la futura alcaldesa, pide “desculpas reiteradas” a los vecinos por no haber sido capaces de alcanzar un entendimiento tras las elecciones de mayo. "Ahora tenemos más tiempo y paciencia", añade. La moción, subraya, “lo hizo el pueblo el día que votó, que optó por un cambio. La censura es contra los cuatro años de un alcalde que ha descuidado a O Irixo. Queremos gobernar para el pueblo, que es lo que nos pone ahí”, afirma.

Iago Fariñas, teniente de alcalde y portavoz: “No venimos a sentarnos en un sillón, sino a gestionar y solucionar los problemas de la gente”

“Desde el primer momento se vio que el interés que tenían eran las posiciones y el dinero”, censuró el afectado hace unos días, tras conocerse el pacto que lo destituirá. Iglesias no quiere polémicas y se centra en el cambio. “Es un día histórico”. Fariñas recuerda que el todavía regidor ya cobraba en su época de teniente de alcalde y es presidente de una mancomunidad en la que, recuerda el socialista, “muchos proveedores llevan mucho tiempo sin cobrar, como se ha publicado en los medios". En contraposición, Fariñas asegura que Iago Fariñas, teniente de alcalde y portavoz: “No venimos a sentarnos en un sillón, sino a gestionar y solucionar los problemas de la gente”.

Así repartirán los salarios

Las retribuciones de los concejales "nunca podrán superar en su conjunto el gasto actual aprobado por el PP", refleja el acuerdo. Las dedicaciones se repartirán en función de las competencias y responsabilidades de cada grupo y edil. El actual acalde percibe 1.750 euros netos. Esta cantidad se repartirá “entre los concejales de Xuntos polo Irixo, para conocer las delegaciones de facultades, competencias y dedicaciones de sus tres concejales”. La actual teniente de alcalde del PP tiene un sueldo neto de 1.250 euros. Esa retribución también se repartirá entre los dos socialistas.

Los opositores afirman que, en las elecciones, los vecinos expresaron "que en su mayoría no apuestan" por Cerdeira como alcalde.

El 28 de mayo, el PP recibió 453 votos –el 43,72%– y logró 4 escaños, por los 3 de Xuntos polo Irixo –313 apoyos y tres ediles–, y los dos de los socialistas, que consiguieron 263 votos. Los populares resistieron como fuerza más votada, pero retrocedieron en dos escaños con respecto a la época que heredó Cerdeira, la mayoría absoluta de su predecesor, Manuel Penedo, a quien sucedió tras su fallecimiento en 2019. Los opositores afirman que, en las elecciones, los vecinos expresaron “que en su mayoría no apuestan” por Cerdeira como alcalde.

La situación de minoría del actual gobierno, con 4 ediles en una corporación de 9, “no le permitirá gobernar en beneficio del barrio. El ejemplo de este hecho es la imposibilidad de constitución de la junta de gobierno local en el último pleno de organización”, indican Xuntos polo Irixo y PSdeG.

Acusan a Cerdeira y a su equipo de gobierno de una “nefasta gestión” en los últimos años, “abandonando la atención al barrio de Irixo y sus necesidades más básicas, en favor de otras medidas innecesarias que no han mejorado en nada la vida del barrio de nuestro municipio, además del despilfarro ocasionado”.

Xuntos y PSdeG subrayan que el concello “no se merece un alcalde y un gobierno municipal que heredó la oportunidad de trabajar por O Irixo y su barrio, sino que prefirió caminar y viajar a Madrid y otros lugares, a ferias y mercados” –se refieren, por ejemplo, a participaciones en eventos como Fitur–, “en vez de visitar y arreglar los pueblos de O Irixo y atender a nuestro barrio”. Los promotores de la moción de censura ven prioritario resolver los problemas básicos antes que ese otro tipo de políticas.

"La gestión de Cerdeira no fue mala, fue desastrosa"

Iago Fariñas será el teniente de alcalde y el portavoz del gobierno, hasta que en mayo de 2026 llegue a la Alcaldía. "La gestión de Cerdeira no fue mala, fue desastrosa", afirma. Fariñas pone en valor el tiempo de negociación, exposición de programa y reparto de competencias, "con una organización seria", plasmado ahora en un acuerdo. En junio no fue posible el gobierno alternativo, tras las elecciones, porque aún no estaba cerrado un acuerdo sólido a dos partes. “Gobernar un municipio es un ejercicio de responsabilidad”, justifica el edil del PSOE. Entre las propuestas del mandato figura “utilizar los ingresos que obtenga el Ayuntamiento de las empresas de los parques eólicos para subvencionar la factura de la luz de todos los vecinos y empresas”

El pacto, sellado por las dos partes el 4 de agosto, recoge las cuestiones fundamentales de sus programas, que conformarán sus objetivos y líneas de acción. “Constituyen una visión estratégica para los próximos años basada principalmente en la atención al barrio de O Irixo -niños, familias, jóvenes y mayores-, y en conseguir servicios básicos en las localidades” .

El programa del nuevo gobierno

Entre otras inicitivas, Xuntos quiere acondicionar todas las aldeas, con limpiezas y mejoras del saneamiento y las canalizaciones, por ejemplo. También propone “utilizar los ingresos que obtenga el Ayuntamiento de las empresas de los parques eólicos para subvencionar la factura de la luz de todos los vecinos y empresas”.

El partido independiente quiere mejorar el servicio de ayuda en el hogar y las condiciones de sus trabajadoras, potenciar el envejecimiento activo de los mayores, crear un servicio para ayudar a los vecinos con los trámites, mejorar las conexiones de transporte e internet, dar prioridad a las empresas locales en las obras del Concello, así como fomentar las fiestas y el turismo, además de programar actividades para niños y adultos.

El PSdeG pretende "una lista de contratación pública y transparente para el barrio de Irixo, garantizando que todo el barrio tenga las mismas oportunidades". Quiere impulsar la concentración de tierras allí donde los vecinos lo deseen. Promete limpiar y acondicionar las aldeas y caminos, también para la prevención de incendios, mediante nueva maquinaria y contratación de personal.

Los socialistas también plantean un servicio de acompañamiento a los mayores, así como recuperar paseos, senderos fluviales y zonas de baño, poner en valor el patrimonio y el medio ambiente, impulsar la rehabilitación de viviendas –con la supresión del impuesto de obras–, aumentar la participación de las empresas del municipio en la obra pública del Concello, así como recuperar “para el uso vecinal, social, cultural y municipal de las explanadas y edificios de la antigua estación del ferrocarril sin desperdicios innecesarios”.

Atención a personas mayores

Los dos socios se prometen consenso y colaboración mututas. “Todos los asuntos de trascendencia deberán ser discutidos por todos los integrantes de la coalición en una reunión previa, antes de su trámite en los órganos de gobierno municipales”, señalan.

Entre los principios de su gestión quieren impulsar los servicios básicos y la atención a las personas mayores –casi un 10% de la población de O Irixo tiene 85 años o más–, así como una defensa de los servicios públicos, el medio rural, el medio ambiente y el patrimonio material e inmaterial, además del fomento del empleo y un reparto equitativo de inversiones entre las distintas parroquias.

Susana Iglesias será la alcaldesa hasta el 20 de mayo de 2026, cuando Iago Fariñas –teniente de alcalde los tres primeros años– la relevará hasta el final del mandato. La regidora asumirá competencias como Personal, Empleo o Hacienda. El socialista será el portavoz y llevará áreas como Urbanismo. La junta de gobierno estará formada al 50% por los dos partidos: dos ediles de Xuntos y otros dos del PSOE.