Una gestora se hará cargo del futuro de Ciudadanos en Aragón a partir del 4 de septiembre. Es la conclusión a la que ha llegado la cúpula del partido después de la salida de dos de sus pesos pesados en las últimas semanas, que rematan el constante goteo de bajas que ha padecido el partido en los últimos años.

Quienes fueron sus cabezas de lista en las elecciones autonómicas y municipales en Aragón hace apenas tres meses y los últimos dirigentes del partido en la comunidad autónoma, Carlos Ortas (candidato a la DGA) y Daniel Pérez Calvo (aspirante a la Alcaldía de Zaragoza), ya no son ni siquiera militantes de la formación naranja. Parece el último estertor de un partido que lleva navegando en las aguas de la desaparición demasiado tiempo. Quedan en Aragón más de 120 concejales y alcaldes que se presentaron bajo sus siglas tras el pacto con Tú Aragón y que, no sin motivo, se sienten huérfanos a día de hoy.

La dirección del partido en Aragón, a día de hoy, es inexistente. El coordinador nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez Nievas, confirmó ayer a este diario las bajas de militancia de Carlos Ortas y de Daniel Pérez Clavo, "dos pesos pesados" en el partido.

En el caso de Ortas, presidente de Cs desde el mes de febrero sin pasar por primarias, confirmó que después de las negociaciones para la conformación de los ayuntamientos y comarcas puso su cargo a disposición de la dirección nacional para centrarse en su actividad profesional. Este jueves mismo le confirmó su salida a Pérez Nievas.

En el caso de Daniel Pérez Calvo, que llegó al partido de la mano de Albert Rivera en sus mejores momentos, se ha desvinculado totalmente del proyecto naranja para volver a ejercer su profesión como periodista, aunque ayer declinó hacer valoraciones al respecto.

Los dos últimos rostros visibles del partido en Aragón ya están fuera, y se suman a quienes se han ido al PP o al PAR, o han dejado la política. La primera responsable de Cs en Aragón, Susana Gaspar, ya es diputada del PP en las Cortes de Aragón.

Lo mismo ocurre con otros de sus rostros más visibles tras gobernar en el Ayuntamiento de Zaragoza en coalición con la formación conservadora, como Sara Fernández, Víctor Serrano o Carmen Herrarte. O con quien fuera su secretario de Organización en los mejores tiempos, Ramiro Domínguez, ya totalmente integrado en el PAR.

Pese a todo, nadie en la dirección nacional quiere firmar el acta de defunción definitiva del partido y confían en el milagro de la resurrección, aunque sea en otra vida y con otro nombre. Pero quienes un día fueron simpatizantes en Aragón comparten la sensación "de que el partido ya no existe", confirmó un excargo de la formación naranja.

Los planes para lo que queda de Ciudadanos en la comunidad están escritos. Su coordinador nacional confirmó ayer a este diario que el próximo 4 de septiembre se nombrará una gestora formada por cuatro personas –aún por anunciar– y comenzará la "reestructuración interna" y el "redimensionamiento" de las estructuras orgánicas entre los meses de septiembre y octubre.

"En Aragón, haremos una reestructuración del Comité Autonómico y de las entidades locales. En función de lo que quieran los afiliados, las agrupaciones podrán ser locales o provinciales, y en Zaragoza capital habrá solo una", anticipó Pérez Nievas, reconociendo que la militancia se ha reducido a la mínima expresión en Aragón.

Ello a pesar de haber aguantado "en muchos ayuntamientos pequeños gracias al pacto con Tú Aragón". Por eso también el coordinador nacional se comprometió a que "no se quedarán sin apoyo". De los 600 concejales que atesora la formación en toda España, más de 120 están en Aragón, un 20% del total, lo que convierte a la comunidad en una de las principales fuerzas territoriales del partido.

El nombramiento de una gestora para elegir las nuevas direcciones de Ciudadanos también llegará a otros territorios, como Canarias y Andalucía. Lo que no está claro es quién querrá ponerse al frente de un partido en Aragón que no tiene representación en ninguno de los grandes ayuntamientos, ni en las Cortes, y cuyos dirigentes de los últimos tiempos ya han dejado sus siglas.

La desaparición por etapas de un proyecto político que aspiró a gobernar España dejará su huella también en sus sedes, que desaparecerán paulatinamente.

La dirección nacional prevé cerrar en pocas semanas la sede del partido en Aragón, en la céntrica (y costosa) calle de Pedro María Ric de Zaragoza, y busca un local alternativo "adaptado a nuestra situación presente".

"Hay que reestructurar todo", insistió Pérez Nievas, que sigue comprometido con el proyecto de centro liberal. "O ampliamos y ocupamos el espacio de centro que era Ciudadanos, o seguiremos en manos del independentismo o de la extrema derecha", lamentó.

Cabe preguntarse quién queda o quién votará ese espacio después de una desbandada semejante y el silencio sepulcral, el público y en las redes sociales, tras desaparecer de las instituciones el pasado 28 de mayo.

Los últimos alcaldes de Cs: "El partido ni está ni lo esperamos"

Algunos alcaldes en Aragón consiguieron una mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales a pesar de presentarse bajo las siglas de Ciudadanos. Ya se sabe que las elecciones locales tienen otras claves que las autonómicas y las generales, y la muestra es el relativamente buen resultado de la coalición Ciudadanos-Tú Aragón en las provincias aragonesas.

Pero algunos de esos alcaldes, después de ver la trayectoria del partido en los últimos meses y tras constatar que la dirección no dio el paso de presentarse a las generales, ya avisan de que, "si sigue existiendo Ciudadanos", no se presentarán bajo sus siglas.

En Estadilla, la segunda localidad más poblada de la comarca del Somontano de Barbastro, su alcaldesa revalidó el cargo con mayoría absoluta. Pero Pilar Lleyda habla ya sin tapujos de la situación que atraviesa el partido. "Ya fui alcaldesa de Ciudadanos la pasada legislatura y en esta ocasión lo afronto igual, porque el pasado mandato ya fue un partido inexistente", afirma contundente. "Ni están ni los esperamos ya", reconoce.

La gestión diaria y la política municipal suelen estar alejadas de las grandes estructuras orgánicas de los partidos, pero esta alcaldesa ya notó en la campaña electoral del 28M que las cosas "no iban bien", a pesar de haber decidido pocas semanas antes que repetiría con las mismas siglas que en 2019.

"Cuando elegimos volver a presentarnos por Ciudadanos creíamos que habría un cambio, creíamos en el proyecto. Pero en la campaña ya vimos que no solo no había cambiado nada sino que íbamos para atrás", lamenta. "El apoyo nacional fue inexistente, y ya lo último fue cuando decidieron no presentarse a las generales", recuerda.

En su decisión pesó entonces el "apoyo que habíamos recibido en la última legislatura tanto de Carlos Ortas como de Jara Bernués, que habían intentado estar con los alcaldes desde su posición en las Cortes". Ello, sumado a que Lleyda y su equipo en el consistorio "creen" en el proyecto de centro y liberal, fueron las claves para darle una última oportunidad a las siglas.

Su paso por las urnas demostró que recibieron el apoyo de sus vecinos. "El partido tenía capital humano, pero hay que saber explotarlo", concluye la alcaldesa de Estadilla, que sigue siendo afiliada "por respeto", aunque esté desencantada con el proyecto y la dirección.