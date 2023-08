Coalición Canaria se queda sola con el PP en el Congreso frente al bloque del PSOE

Coalición Canaria mantuvo su compromiso con el PP de respaldar a la candidata de los populares para presidir el Congreso, Cuca Gamarra, pese a que de la noche a la mañana el PSOE intentó alcanzar un acuerdo con la diputada Cristina Valido por si le fallaban las cuenta con Junts. La parlamentaria canaria se cerró en banda ante la inconcreción de los socialistas con la totalidad de la agenda canaria, como sí hicieron los populares. La ruptura in extremis de Vox con el PP para elegir a la presidenta de la Cámara Baja no hizo reconsiderar la posición de Valido, que le otorgó su voto a Gamarra. Al final no hubo ni equidistancia ni abstención por parte de CC: "Nuestro respaldo es a quien se compromete con la agenda canaria y eso solo lo había hecho el PP", aseguró Valido.

El escenario político ha cambiado en 24 horas y ahora no está tan claro que Núñez Feijóo tenga garantizado el respaldo de Vox para presentarse a la investidura. La diputada de CC puntualizó que su respaldo a los populares en la constitución del Congreso no significa que no puedan negociar con el PSOE: "son ellos –los socialistas– los que tienen que decir si están dispuestos aceptar todos lo puntos de la agenda canaria, hasta ahora no ha sido así. No sé si el PSOE tiene los votos suficientes para la investidura y si se plantea o no negociar con CC. Todo está abierto pero en algún momento tendrán que negociar con nosotros", advirtió Valido.

Las prisas de última hora del PSOE cogió a los nacionalistas canarios con el incendio forestal de Tenerife en pleno auge y sin margen de maniobra para estudiar la propuesta socialista. CC reprocha al PSOE que les convocara hace cuatro días y les asegurara que no se estaban negociando contrapartidas para la votación de la Mesa del Congreso, "algo que se ha visto hoy [por ayer] que no era cierto", indicó Valido. De repente la tarde noche del miércoles, víspera de la votación, los socialistas presentaron una propuesta que recoge, según CC, una parte de la agenda canaria pero no todos los 50 puntos de la misma que sí aceptó el PP hace ya algunas semanas.

Las últimas negociaciones del PSOE con Junts y Esquerra en las horas previas al pleno despejó la incertidumbre pero CC no cambió su voto y Cuca Gamarra solo obtuvo el respaldo de los 137 diputados del PP, más UPN y CC. La espantada de Vox, que votó a su propio candidato, alejó las opciones de la dirigente popular frente al bloque que respaldó a la socialista Francina Armengol. Valido incluso argumentó su voto a la también secretaria general del PP "por defender a Canarias", mientras que en las votaciones para elegir las cuatro vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Mesa del Congreso votó en blanco.

CC espera que este respaldo al PP no le cierre las puertas para negociar la investidura de Pedro Sánchez y Cristina Valido, a pesar de los reproches y las críticas al PSOE, mostró su predisposición a negociar con los socialistas porque "saben lo que queremos, esperaremos ahora su nivel de compromiso con la agenda canaria y si nos consideran necesarios o no", añadió. No se olvidó la parlamentaria tinerfeña de los incumplimientos del Gobierno de Sánchez con los presupuestos del Estado de 2023, que CC respaldó pero, sin embargo, hay partidas que no se han transferido aún a las arcas autonómicas y que están comprometidas en las cuentas.

El giro de los acontecimientos en la sesión de constitución del Congreso de los Diputados fue tanto por el bando de la derecha como por el de la izquierda. El PP se negó a ceder un puesto a Vox en la Mesa de la Cámara Baja una vez que comprobó que perdía la votación al conseguir el PSOE el voto favorable de los independentistas catalanes a su candidata. De esta forma de los 172 diputados que tenía garantizados Cuca Gamarra se quedó en 139, UPN y CC no fallaron a Feijóo, pero Abascal, en un desafío en toda regla al líder del PP, ordenó votar por su candidato Ignacio Gil Lázaro. El voto a favor de todos los demás partidos a Francina Armengol dejó en un gesto simbólico y sin trascendencia a Coalición Canaria que, de verse imprescindible hace algunas semanas, ha pasado a una situación incómoda si el PSOE profundiza en sus acuerdos con Junts y ERC y logra sus votos afirmativos a Pedro Sánchez, lo que dejaría el voto de Cristina Valido sin opciones de ser importante.

Quizá por ello Valido admitió que puede darse el caso de que su voto no sea "necesario" ahora para proclamar a Sánchez como presidente del Gobierno pero sí más adelante, en futuros debates de los presupuestos o de leyes donde haya tensión entre los grupos catalanes y el Gobierno y entonces entre en juego la aritmética parlamentaria de requerir un voto. Para ese escenario CC volverá a la carga con los compromisos con la agenda canaria y que en las cuentas estatales se reflejen las partidas que demanda el Archipiélago para cumplir con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el resto de necesidades presupuestarias. "A partir de ahora se abre un nuevo capítulo para hablar de la investidura y estamos abiertos a hablar con todo el mundo, vamos a negociar", señaló la diputada de CC.

Asimismo, lamentó que la Mesa del Congreso no incluya a un representante del nacionalismo "serio y constitucionalista" que en su opinión "sería una garantía de diálogo y que daría voz a esos ciudadanos de la tercera España que no se sienten representados en el bloque azul o en el bloque rojo". CC había propuesto que fuera el PNV el que ostentara la presidencia de la Cámara pero ni siquiera ha logrado entrar en la Mesa.