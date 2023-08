El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado este lunes que ha solicitado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que el acuerdo para permitir el uso de lenguas cooficiales en la cámara baja incluya formalmente la denominación de valenciano bajo el término "catalán-valenciano" y no exclusivamente el catalán, como dijo la expresidenta balear el jueves pasado.

El líder de los socialistas valencianos ha asegurado que se puso en contacto con Armengol a finales de la pasada semana para abordar este asunto y que la presidenta del Congreso, con quien mantiene una relación muy fluida, está "alineada" con esta petición. Así, la sensación en el seno de la formación del puño y la rosa es que si la iniciativa de dar cabida a las lenguas cooficiales sale adelante (todavía se estudia la fórmula legal para implementarla) esta recogería la doble denominación.

Es precisamente lo que la propia Armengol ha dado a entender en los últimos días. En dos entrevistas concedidas a La Vanguardia y El País este fin de semana, la balear avaló el reconocimiento del valenciano al asegurar que "todos los ciudadanos con una lengua cooficial --como es el caso del valenciano en la C. Valenciana, recogido en el Estatut-- la verán representada en el Congreso".

En esa misma línea, Puig ha destacado que "el valenciano, de acuerdo a lo establecido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), tiene que estar presente como el resto de lenguas cooficiales, y así será". Armengol también ha asumido estas tesis de la AVL, que en su resolución de 2005 fijaba que "es un hecho que en España hay dos denominaciones igualmente legales" para designar esta lengua: "la de ‘valenciano’, establecida en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, y la del ‘catalán’, reconocida en los estatutos de autonomía de Cataluña y Baleares".

Desactivar la ofensiva del Consell

En relación a la declaración institucional realizada por el Consell de Carlos Mazón, Ximo Puig ha defendido que "no es momento de reabrir viejas heridas y perdernos en batallas que no llevan a nada", ya que según ha defendido, "lo peor" que le puede pasar al valenciano "es que sea objeto de conflicto" como en la década de los 80. "Los que no quieren el valenciano no pueden volver a llevarnos a esa situación. El PP ve problemas donde nosotros vemos avances", ha recalcado el expresident, que ha considerado la iniciativa de las lenguas cooficiales como "extraordinariamente positiva".

Puig ha criticado que la posición del PP rompe la "convivencia armónica" del valenciano y castellano en la Comunitat Valenciana y ha cerrado filas en defensa de la AVL, organismo del que ha destacado su "despolitización". En ese sentido, ha avanzado que si la declaración institucional del Consell (que no se conocerá hasta septiembre) "defiende el uso del valenciano", el PSPV la respaldará. Pero ha agregado que "si pretenden reabrir la batalla cultural", como ha anunciado una alto cargo de Vox en el Gobierno de Mazón, los socialistas se opondrán.

Sobre las acusaciones del PP al Gobierno por esa propuesta de Armengol, Puig ha recordado que "lo que es un atentado contra la lengua es no usarla" y que "no pueden defender el valenciano quienes nunca lo hablan". "La decisión de permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es un paso determinante que demuestra que la España real acaba imponiéndose y que somos más fuertes en la diversidad", ha concluido.