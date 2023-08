La ronda de contactos de Alberto Núñez Feijóo con los presidentes autonómicos será prácticamente circular. Él con sus propios barones. Fuera de esos lindes, el candidato del PP a la investidura no encontrará quien le proporcione ideas para su proyecto político. Los populares han decidido ampliar las conversaciones con los grupos parlamentarios y sumar a las comunidades, algo que nunca se ha hecho hasta ahora. Feijóo quiere, explicó este lunes el portavoz del PP, conocer cuál es la "posición, necesidades y requerimientos" de los presidentes. Génova no ha concretado aún si consistirá en hacer llamadas o en propuestas de reunión.,

Más allá de cortesía -y no en todos los casos-, el dirigente del PP se topará con el rechazo central de todos los cargos que no son de su propio partido. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no tiene intención de hablar con Feijóo de su investidura y no aceptaría un encuentro si se lo proponen. Tampoco el lehendakari, Iñigo Urkullu, que, sea cual sea el formato, le remitiría directamente al PNV.

La presidenta navarra, María Chivite, ni se plantea que Feijóo pueda tratar de conversar con ella, después de todas las descalificaciones vertidas contra su gobierno. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, cree que esta ronda de consultas es "muy poco respetuoso con lo que establece la Constitución", en alusión a que dispone que "debe solicitar la confianza de la Cámara". Y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Fernando Clavijo (Coalición Canaria), por el momento, prefieren guardar silencio.

Aunque en Génova sostienen que "no tiene que ser raro" que Feijóo, tras el encargo del Rey para formar Gobierno, pretenda conocer la "visión política" de los presidentes autonómicos, en las comunidades que no son del PP nadie ha entendido su propuesta. En la propia Generalitat, tampoco su intención de normalizar las relaciones con ERC y con Junts, dos formaciones a las que han incluido en su ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

Como contó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, , la dirección popular quería abrir un canal de diálogo entre Feijóo y Pere Aragonès, a pesar de las inexistentes relaciones entre el PP y ERC y de que los republicanos ya avanzaron la semana pasada que ni siquiera sus representantes en el Congreso se sentarían a negociar con los interlocutores populares. Desde el equipo de la Generalitat se ratificó este lunes que tampoco cuenten con Aragonès. "El president no se reunirá con Feijóo para hablar de la investidura en el caso de que lo pidiera", aseguran fuentes del Govern. Aunque por ahora sólo conocen este propósito a través de los medios de comunicación, subrayan que "nada a hablar con Feijoo sobre una hipotética investidura de Feijoo y Vox". Recuerdan, además, que ERC ya ha sido muy clara, en su negativa a mantener conversaciones con el PP.

Si en Cataluña no encontrará recepción tampoco en el País Vasco. Pese a que el dirigente gallego y el lehendakari se conocen bien y mantienen una buena relación, fuentes de su gabinete, apuntan que en cualquier tipo de interacción entre ellos, Urkullu le transmitirá lo mismo que ya ha dicho el PNV, en referencia a que no le respaldarán. "No se dirá nada distinto a lo que el partido (en manos de Andoni Ortuzar) diga". Todo el mundo sabe, añaden, que "sólo hay dos opciones: o Sánchez o elecciones".

En Navarra ni se les pasa por la cabeza que Feijóo pueda intentar una aproximación a la presidenta socialista, María Chivite. "Después de todo lo que han dicho de su presidencia (en alusión a que pacta con EH Bildu, aunque no ha negociado con ellos ni esta investidura ni la anterior) y de su gobierno (con la izquierda vasca y el nacionalismo de Geroa Bai), dudamos de que llame a Chivite", señalan fuentes cercanas. "No sería coherente". Fuentes del socialismo navarro afirman directamente que no habrá contacto con el líder popular. "¿Qué pintan los presidentes?", se preguntan. "No tienen vergüenza".

Barbón cuestiona que sea institucional

De manera casi tan explícita se pronunció otro de los presidentes del PSOE, el asturiano Adrián Barbón, a quien le parece "exótico y muy poco respetuoso con lo que establece la Constitución española" la idea de Feijóo de incluir a los dirigentes autonómicos en su ronda para intentar ser investido. "Siempre estoy abierto a escuchar o atender una llamada pero, desde luego, yo no me voy a reunir con nadie para hablar del proceso de investidura del Congreso de los Diputados cuando no me compete a mí", destacó. En su opinión, "obedece a estar jugando a la desesperada en la negociación y que a las cuentas no le salen".

El tercero de los barones del PSOE, Emiliano García-Page, que ha sobrevivido a la pérdida de poder institucional que supuso el 28M, no se ha pronunciado por ahora sobre este asunto. Pero este lunes en la SER sí afeó a Feijóo que busque los cuatro votos que les faltan (tienen 172 y necesita lograr 176) en tránsfugas socialistas, como se ha insinuado desde el PP. "Quien ha votado PSOE ha votado lo mismo en Toledo o en Almería", aseveró, tras recordar que los populares no pueden pedir respetar la lista más votada cuando ellos no lo han hecho en comunidades y ayuntamientos.

En Canarias también guardan silencio, a pesar de que el partido del presidente Fernando Clavijo, Coalición Canaria (CC), sí apoyará la investidura de Feijóo. El candidato popular tiene el respaldo de sus 137 diputados, los 33 de Vox, la parlamentaria de CC y el de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Aunque la diputada canaria, Cristina Valido, ya dejó claro la semana pasada que si fracasa este intento, como parece que sucederá, se abren a negociar con Pedro Sánchez. Fuentes del Gobierno canario manifestaron ayer que "por el momento no vamos a hacer ninguna valoración" sobre un posible contacto entre Feijóo y Clavijo. Esta sucesión de negativas deja en manos solo de los presidentes del PP hacer aportaciones para el proyecto político del lider gallego.