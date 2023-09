Sumar considera que la exigencia de Carles Puigdemont de una "mediación internacional" en las negociaciones para investir a Pedro Sánchez es una petición "difícilmente asumible". Jaume Asens, dirigente designado por Yolanda Díaz como interlocutor con los partidos independentistas, ha defendido que la petición de un "relator", tal como lo ha definido, es "problemático" para las negociaciones, al tiempo que ha asegurado que la petición de ley de amnistía sí se puede ver satisfecha.

Preguntado en el programa Más de Uno, de Onda Cero, sobre las exigencias que puso sobre la mesa el expresident este martes, Asens consideró que "algunas me parecen asumibles, pero otras me parecen difícilmente asumibles. Más que el 'qué' me parece problematico el 'cómo'". En este sentido, aseguró que "por ejemplo cuando, se habla de un relator, me parece que es popio de los conflictos armados, de los procesos de paz".

En su comparecencia de este martes, Puigdemont pidió "la creación de un mecanismo de mediación y verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos", algo que fijaba como una condición "imprescindible" que debía "operar desde el inicio de las negociaciones". "Sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro que no cuente con ese mecanismo", defendió el expresident fugado.

Asens sí ve bien "un facilitador para coordinar los trabajos y dar fe", sin incluir a figuras internacionales

"Yo creo que hay otras fórmulas", ha continuado Asens, apelando a "la Declaración de Pedralbes", donde "se hablaba de un facilitador para coodinar los trabajos, para dar fe, eso sí que me parece asumible: una persona que haga el trabajo de mediación, pero cuando se habla de un relator [internacional] me parece dificilmente asumible". Sobre este punto, el dirigente catalán ha asegurado que este lunes en la reunión con Puigdemont, Yolanda Díaz "lo veía como yo".

"La vicepresidenta el tema del relator lo ve como algo problemático. Es extraño poner a una persona internacional en medio de unas negociaciones", ha continuado, antes de admitir que existe una "desconfianza estructural que viene de lejos" entre Puigdemont y Pedro Sánchez. "Nosotros podemos ser útiles para allanar el camino y crear las condiciones de confianza", ha defendido, aseguando que los pasos que están dando sirven para "despejar un poco el camino que después otros, en este caso el PSOE, tendrá que recorrer".