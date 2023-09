Alberto Núñez Feijóo explicará su hoja de ruta hacia la investidura, fijada para la última semana de septiembre, a la plana mayor de su partido este lunes. Se trata de la primera reunión con los barones territoriales y los cargos más destacados de la formación desde que el dirigente conservador recibió el encargo del Rey para intentar ser elegido presidente del Gobierno. La idea era arrancar el curso con este encuentro el lunes pasado, pero la DANA obligó a aplazarlo.

El líder del PP aprovechará también para hacer balance del ciclo electoral autonómico después de que todos los gobiernos hayan quedado constituidos. El último, el de la Región de Murcia, hace apenas unos días. Para el partido conservador, el poder territorial será clave esta legislatura, igual que la mayoría absoluta en el Senado, si como todo indica sale adelante una investidura de Pedro Sánchez más adelante. El PP tiene claro que serán sus comunidades autónomas las que ejerzan como contrapeso al Gobierno central.

Lo que no pudo evitar el partido de Feijóo fue la entrada de Vox en prácticamente todos los ejecutivos autonómicos donde era posible, con la excepción de Madrid y La Rioja (el PP tuvo mayoría absoluta), Cantabria (pactó con el PRC de Miguel Ángel Revilla) y Baleares (aunque tuvo que hacer cesiones en los consells insulares de Mallorca y Menorca). Aunque la presencia del PP es mayoritaria, los gobiernos compartidos con los ultra son ya cinco: Castilla y León (fue el primero), Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y ahora la Región de Murcia.

Además de exhibir músculo con esas comunidades y a las que se suman también Andalucía y Galicia, y la mayoría de capitales de provincia, el dirigente conservador explicará la hoja de ruta hacia su investidura y los ejes que vertebrarán el discurso en el Congreso a finales de septiembre. La clave, como ya ha ido anticipando, será la defensa de la igualdad entre comunidades autónomas para remarcar "el precio" que da por hecho que pagará Pedro Sánchez a los nacionalistas e independentistas.

El PP cree que la semana pasada fue un punto de inflexión en la política española. Primero, al ver cómo la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, viajaba a Bruselas a reunirse con Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia española. La imagen, dicen entre los populares, “no es comparable a nada anterior”.

Y a eso se suma las propias exigencias del dirigente afincado en Waterloo, que ya anticipó que quiere aprobada una ley de amnistía en el Congreso antes de que se produzca la investidura de Sánchez. Feijóo insistirá ante los suyos que él “no va a pagar cualquier precio por ser presidente” y, como publicó a este diario, trasladará a los suyos la necesidad de subir la presión al Partido Socialista. También desde las CCAA.

La estrategia y el ruido

Además, Feijóo también reúne al partido después de días con cierta agitación por el debate territorial. En el partido ha existido ruido por algunas decisiones de la cúpula como la de que incluir en un inicio a Junts, el partido de Puigdemont, en la ronda de contactos para la investidura, de la que solo excluyeron a Bildu. Fue tras escuchar al expresident de la Generalitat cuando el líder del PP, en una comparecencia pública, dijo que con esas condiciones “se la podían ahorrar” porque no había nada que hablar.

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, criticó la posibilidad de que su partido se abriera al diálogo con Junts. Lo hizo en sus redes sociales. Tampoco gustó al entorno del actual presidente de los populares catalanes el hecho de que Feijóo hablara días después de “dar una propuesta y buscar un encaje del problema territorial de Cataluña”, asumiendo la “terminología independentista” como reconoció el propio líder del PP un día después, insistiendo en que la única línea roja sigue siendo la Constitución.

En Génova aseguran que “no hay críticas internas” y que lo único que existen son matices sobre cómo abordar la estrategia. “Alejandro Fernández es partidario de decir que no desde el principio. Feijóo piensa que hay que abrirse al diálogo para poder después marcar una posición más clara y que se evidencie lo que el PSOE sí va a hacer, y nosotros nunca haríamos. Pero el resultado es el mismo”, zanjan en su núcleo duro.

De hecho, en el PP insisten en que no hay otras voces críticas del PP catalán que hayan salido a la palestra en la misma línea. Ni Dolors Montserrat, ni Xavi García Albiol o Manu Reyes, entre otros.

En todo caso, en la dirección nacional también recuerdan que Feijóo “dio manos libres” a sus barones durante la campaña del 28M y que siempre ha respetado las decisiones que toman dentro de su ámbito. “Ahora es el turno de Feijóo y además no hay procesos electorales en marcha. Nadie sale penalizado. Pero su objetivo ahora es la investidura y desestabilizar los apoyos de Sánchez. Tiene claro hacia dónde va, incluso si en algunos momentos algún dirigente no lo entiende”, reconocen, en línea con lo que ya publicó este diario: el PP necesita salir del aislamiento actual y resquebrajar el bloque del PSOE o será muy difícil volver a la Moncloa. La hoja de ruta tiene una primera parada en la investidura, pero no solo, está pensada a medio y largo plazo.