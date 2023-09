Xavier Trias ha comparecido este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona para comentar la actualidad municipal en contexto, el suyo, que es algo provisional e indefinido. Ha retrasado a 2024 su salida del consistorio, que anunció para este otoño si no era alcalde, y no descarta por completo, aunque subraya que lo ve difícil, que Junts acabe gobernando con el PSC, como socio del actual alcalde, Jaume Collboni. Sin embargo, ha subrayado que es Collboni quien debe tomar la iniciativa si apuesta por una alianza y que eso no ha sucedido por ahora: “No cierro la puerta a nada, pero nadie me ha llamado”, ha afirmado.

Lo que sí parece descartar Trias es que la negociación del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por parte de Junts, es decir, la negociación entre el PSOE y el ‘expresident’ Carles Puigdemont, acabe convirtiéndole en el alcalde a él. La oferta a Collboni El ex alcalde ha recordado que ya ofreció al PSC gobernar juntos, se entiende que en alusión a las negociaciones poselectorales que no cuajaron entre ambas formaciones. Collboni propuso repartirse la alcaldía dos años cada uno, lo que Trias rechazó. “No tengo claro que los socialistas quieran entenderse conmigo. Les ofrecí un gobierno conjunto y decidieron que no, decidieron recibir el apoyo del PP para evitar que alcalde de Barcelona fuera un independentista. No tengo claro que Collboni quiera gobernar conmigo. No me lo ha hecho llegar”, ha argumentado. La Rambla y Via Laietana Ha recalcado que él ofrece al alcalde llegar a pactos concretos, y ha citado como ejemplos la reforma de la Rambla y la de Via Laietana. Sobre la primera, ha criticado que se proyectaran obras durante ocho años: “Es destruir la Rambla”. Sobre la segunda ha dicho: “Es una vergüenza cómo se está haciendo”. Y ha ido más allá: “Collboni quiere gobernar con los Comuns, y se lo ponen complicado. Yo también. Yo le digo: ‘Si quiere nuestra colaboración llámenos, y nos sentamos”. “Usted tiene que decir cómo quiere gobernar, no solo con quién”, ha proseguido Trias en un diálogo imaginario con el alcalde, del que ha recordado que ha gobernado cinco años y medio con Ada Colau y Barcelona en Comú. La sentencia de Consell de Cent Lo que sí está muy claro es lo que el presidente de Junts piensa de Colau y de los Comuns. Ha abominado de su gestión partiendo de la sentencia que obliga a revertir el eje verde de Consell de Cent en Comú, “un revés muy importante que puede costarnos dinero si hay que devolver a la UE el dinero que dio para hacerlo”, y ha subrayada que la decisión de la jueza “no va contra Barcelona sino contra una manera de actuar basada en la prepotencia y el sectarismo. La justicia le dice a Colau que no lo ha hecho bien”. “Esto inhabilita a Colau, a Janet Sanz y a los Comuns para volver a dirigir la ciudad”, ha opinado Trias, que ha considerado que la exalcaldesa “debe asumir responsabilidades”. “La sentencia no es una sorpresa. La justicia ya tumbó el Peuat, la tasa de residuos. Y casi seguro que va a tumbar la reforma de Via Laietana. Porque no se hacen bien las cosas”.