El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, es taxativo en su rechazo a una futura ley de amnistía que beneficie a los dirigentes independentistas encausados en el marco del procés. Sus palabras se producen en pleno debate sobre las exigencias que Carles Puigdemont y también ERC han puesto encima de la mesa para apoyar una futura investidura de Pedro Sánchez y, sobre todo, tras el llamamiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz a que en ese acuerdo estén también los agentes sociales. “¿Estamos de acuerdo con la amnistía? No. Para que quede claro porque si no, me van a malinterpretar”.

Así respondió el líder de la patronal a las puertas de la sede del PP, en la calle Génova, tras mantener una reunión con Alberto Núñez Feijóo en la ronda que ha abierto esta semana previa a su debate de investidura. “¿La amnistía está en la Constitución? Pues yo creo que no. Lo digo con toda claridad. Nosotros estamos con la Constitución del 78, un acuerdo que fue fundamental y que hicieron los políticos de nuestro país. Queríamos que los grandes partidos se sienten y hagan acuerdos por España", aseguró Garamendi, en línea con la propuesta que sigue lanzando Feijóo al PSOE. Este fin de semana en una entrevista en 'La Vanguardia' Díaz aseguró que "la amnistía sólo puede salir de un pacto histórico, sin unilateralidad”, y propuso "un amplio acuerdo político y social" que desembocara en una ley orgánica, contando con sindicatos y empresarios. La respuesta de Garamendi, tras verse con el líder del PP, pretendía cortar de raíz cualquier especulación al respecto. El encuentro en Génova, de una hora y media, tuvo lugar con Garamendi y con el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva. Este martes Feijóo se verá con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el miércoles con el de CCOO, Unai Sordo. Según informan fuentes del PP, Feijóo compartió con los líderes de las organizaciones empresariales "el momento especialmente preocupante y difícil que atraviesa España" en su opinión, desde el punto de vista político, "con una creciente tensión motivada por la ruptura de la igualdad de los españoles"; y económico, "por el aumento desorbitado de los precios de los alimentos, el interés de las hipotecas y la fragilidad del mercado de trabajo". Garamendi, en línea de Feijóo Las declaraciones públicas del presidente de la patronal, rechazando la amnistía y pidiendo grandes acuerdos entre los dos principales partidos, coincide de plano con la postura que mantiene Feijóo. Hace solo unos días Garamendi y Pedro Sánchez se vieron las caras tras unos meses de mucha tensión. El presidente del Gobierno en funciones daba un discurso sobre economía global en la sede de la CEOE y Garamendi quiso limar asperezas tras mucho tiempo acercándose al líder del PP, pensando, como tantos otros, que gobernaría tras el 23J: "Presidente, ésta es tu casa", dijo al principio. Después añadió: "Por mi parte simplemente decirte, de parte de las empresas españolas, que siempre trabajamos por nuestro país". A pesar del esfuerzo, las declaraciones de Garamendi de este lunes, y según constatan fuentes del PP, dejaron claro que "la línea" del presidente de la CEOE está "más cerca" de Feijóo a pesar de que son organizaciones, los partidos y la patronal, "totalmente independientes" reiteran, y que no tienen por qué coincidir en todo. En la amnistía, dio la impresión de que sí.